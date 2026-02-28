Arranca la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Jalisco en medio de fuerte dispositivo de seguridad

Personalidades como Hugo Sánchez y Amaury Vergara encabezaron el evento en el Estadio Akron, destacando que México se prepara para una Copa Mundial histórica. REUTERS/Michelle Freyria

El ambiente en Jalisco se transformó este fin de semana con el arranque de la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, apenas unos días después de los hechos de violencia que siguieron al operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera “El Mencho”.

La llegada del trofeo marcó entre organizadores y asistentes un mensaje de normalidad y confianza en la capacidad de la entidad para recibir eventos de talla internacional.

El Estadio Akron de Guadalajara recibió el icónico trofeo bajo un fuerte operativo de protección. Colprensa/Lina Gasca

El Estadio Akron de Guadalajara, una de las sedes oficiales del próximo Mundial, se convirtió en el epicentro de la celebración futbolística. Autoridades y figuras del deporte coincidieron en proyectar seguridad y optimismo, mientras cientos de aficionados se dieron cita para admirar el icónico trofeo.

Seguridad reforzada en Jalisco y mensaje de confianza

El inicio de la gira del trofeo estuvo enmarcado por un importante despliegue de seguridad, reflejo directo de los recientes acontecimientos en la región. El resguardo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal fue visible en el recinto y sus alrededores, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de asistentes y participantes.

Las autoridades aprovecharon el evento para enfatizar que México está en paz y que las sedes mundialistas cuentan con las condiciones necesarias para recibir a millones de visitantes.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, fue enfática al afirmar que el país está listo para ser anfitrión de una Copa Mundial histórica.

Un amplio operativo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal resguardó el evento para garantizar la tranquilidad de los asistentes a la gira mundialista en Guadalajara. REUTERS/Michelle Freyria

La presencia de altos mandos y el operativo especial enviaron un mensaje tanto a nivel nacional como internacional: Jalisco y México se mantienen firmes y preparados.

Celebración y figuras en el evento

El evento no sólo fue protocolario, sino también festivo. La ceremonia de bienvenida al trofeo reunió a personalidades del deporte, la política y la organización mundialista, todos con el objetivo de proyectar unión y hospitalidad.

Entre los asistentes destacados estuvieron Hugo Sánchez , leyenda del futbol mexicano; Roque Junior , campeón mundial con Brasil; Jurgen Mainka , director de FIFA México; y Amaury Vergara , presidente del Club Deportivo Guadalajara.

El gobernador Pablo Lemus y la presidenta municipal Verónica Delgadillo acompañaron a figuras del gobierno y representantes de empresas patrocinadoras.

Hugo Sánchez, Roque Junior, Jurgen Mainka y Amaury Vergara estuvieron presentes durante la celebración del arranque de la gira del trofeo FIFA en Jalisco. REUTERS/Michelle Freyria

Además, el evento incluyó experiencias para los aficionados, como exhibiciones de objetos históricos de los mundiales. En conjunto, todo buscó fortalecer el mensaje de que Jalisco está listo para el reto mundialista.

Iniciativas y expectativas de cara al Mundial 2026

Más allá del simbolismo deportivo, la llegada del trofeo sirvió de plataforma para lanzar proyectos de impacto comunitario y reiterar el papel de la Copa del Mundo como catalizador social.

Rosa Icela presentó la iniciativa Mundial Social , que llevará torneos y actividades deportivas a barrios y escuelas de todo México , promoviendo la inclusión y el desarrollo de la juventud.

Se destacó que se esperan al menos 5.5 millones de visitantes en las sedes mexicanas, con Jalisco como uno de los puntos clave.

El Estadio Akron se transformará en escenario central de la Copa Mundial de la FIF 2026, pese a sucesos violentos ocurridos recientemente en Jalisco. Crédito: Especial

El arranque de la gira del trofeo se convirtió así en un punto de partida para la fiesta mundialista, en la que Jalisco buscará consolidarse como referente de seguridad, organización y pasión futbolera, incluso en medio de los sucesos violentos recientes.