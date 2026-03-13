Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

Zague confesó no sentirse esperanzado con México en el Mundial. (Cortesía TV Azteca)

La cercanía de la Copa Mundial 2026, que se celebrará en México, mantiene a la afición dividida y con expectativas bajas. Luis Roberto Alves “Zague”, exgoleador y actual analista de TV Azteca, ha expresado su desencanto por el desempeño reciente de la Selección Mexicana, reflejando el sentir de muchos seguidores.

El ambiente que rodea al combinado nacional está marcado por la incertidumbre. A menos de tres meses del partido inaugural contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (llamado así para la justa mundialista) la confianza se ha visto afectada por una serie de lesiones en jugadores claves.

La ausencia definitiva de Luis Ángel Malagón y las recientes operaciones de Santiago Giménez, Edson Álvarez y Luis Chávez, junto a otros elementos en recuperación, han generado una atmósfera de preocupación.

Las dudas sobre la creatividad ofensiva y la concentración defensiva completan el escenario de inquietud ante la falta de elementos que pueda conformar la lista final que presente Javier Aguirre previo al Mundial 2026.

Las nulas esperanzas de Zague ante el presente de la Selección Mexicana

El exdelantero, quien ostenta marcas históricas con el uniforme nacional, fue directo en su análisis: “No transmiten muchas ilusiones”, afirmó Zague durante una entrevista.

A su juicio, la actual generación carece del impulso anímico que inspire confianza, aunque reconoce que jugar como locales podría motivar al equipo. Con respeto, sostuvo que las dudas persisten porque “no es una generación que transmita expectativas”.

México actualmente cuenta con varios lesionados.(REUTERS/Aris Martinez)

El arranque de 2026 para la Selección Mexicana trajo algunas alegrías con tres triunfos, aunque estos llegaron en partidos donde solo participaron futbolistas de la Liga MX, ante la imposibilidad de convocar jugadores de ligas extranjeras fuera de la ventana FIFA.

La Federación Mexicana de Futbol habría señalado como meta alcanzar los Cuartos de Final, una barrera que no se ha superado fuera de territorio mexicano en la historia de los Mundiales.

El nuevo formato, con 48 selecciones, exigirá superar rondas adicionales, comenzando con dieciseisavos y octavos de final en el Estadio Azteca, si el equipo culmina como líder de grupo.

El propio Zague comparte el deseo de millones de aficionados: “Que nos regalen esa satisfacción a los mexicanos, ver una selección trascendiendo y llegando lo más lejos posible”.

Para el ex jugador, quien también es el máximo anotador del América, el reto es grande y las certezas son pocas, pero la esperanza de un impulso por la localía permanece latente.

En síntesis, la Selección Mexicana llega a la Copa del Mundo 2026 con un entorno complejo y sin el respaldo total de su afición.

El análisis de Zague refuerza el sentir colectivo: la ilusión es escasa y el equipo deberá esforzarse si quiere cambiar la percepción y alcanzar los objetivos planteados en casa.