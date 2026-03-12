Remodelación del Estadio Azteca a marchas forzadas: empezaron a colocar butacas VIP a semanas de su inauguración

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca a semanas de su reapertura (X/ @MXESTADIOS)

En cuestión de semanas, la Selección Mexicana estará inaugurando el Estadio Azteca con un partido amistoso ante Portugal, este evento forma parte de los preparativos para la Copa Mundial 2026. Después de dos años de obras, el nuevo Estadio Banorte acelera los últimos detalles de su remodelación y así anunciarse ante la afición como sede mundialista por tercera ocasión.

Sin embargo, en medio de la expectativa que genera la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio, personal del Coloso de Santa Úrsula se mantiene trabajando a marchas forzadas para tener a tiempo el recinto.

La reinauguración está programada para el 28 de marzo; durante los dos años de obras, cerca de mil 300 trabajadores han intervenido el estadio de forma simultánea, según reportó Grupo Ollamani. El proyecto ha incluido el cambio total del césped, ahora convertido en una cancha híbrida que combina pasto natural con fibras sintéticas, lo que garantiza un color verde intenso y responde a los estándares internacionales de drenaje y durabilidad fijados por la FIFA.

En redes sociales se filtraron detalles de cómo avanza la remodelación del Estadio Azteca a tan solo un mes de su reapertura para el Mundial 2026 (TikTok/ cdmxdron)

Inicia la colocación de butacas VIP en las gradas del Estadio Azteca

Recientemente, en redes sociales se filtraron imágenes de cómo lucen los últimos avances al interior del recinto, esto para colocar las butacas que estarán más cercanas a la cancha; esta zona VIP será de las más importantes durante el Mundial 2026, pues es el área que pidió la FIFA que se readaptara.

De acuerdo con la cuenta @MXESTADIOS, los trabajos se concentran en esta sección VIP y premium, pues fue la zona donde más se invirtió en la transformación del Estadio Azteca.

Debido a la proximidad de la fecha, los trabajos entraron en una fase de máxima urgencia para tenerlo listo para el duelo que ya programó la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en la que se espera que venga Cristiano Ronaldo.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca en la sección VIP (X/ @MXESTADIOS)

Cambios visibles en la identidad visual: nueva fachada y señalética

El exterior del inmueble presenta una nueva cubierta de color rojo que ha generado debate entre los usuarios de redes sociales. En los accesos sobre avenida Tlalpan, los letreros con la inscripción “Estadio Banorte” en letras blancas reemplazan completamente el nombre Azteca. Además, se están instalando pantallas digitales exteriores que modernizan la fachada y dan una apariencia luminosa al complejo.

La remodelación incluyó también la renovación total de butacas en la zona norte, con el objetivo de acercar la experiencia del público a los estándares de los principales estadios europeos. Directivos del Club América aseguraron al medio que la instalación de butacas cumplirá con la normativa de “estadio limpio” que exige la FIFA, es decir, sin publicidad comercial visible durante los partidos del Mundial.

El Estadio Banorte muestra sus últimos avances de construcción y remodelación a menos de un mes de su reapertura, con maquinaria pesada y personal trabajando en el sitio. (X/ @MXESTADIOS)

Además, la modernización tecnológica abarca una red de internet de alta velocidad, un sistema de audio completamente nuevo y pantallas digitales en el interior, lo que permitirá mejorar la visibilidad, la circulación de visitantes y elevar la experiencia del espectáculo deportivo