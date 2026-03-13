Toluca revela magnitud de la lesión de Marcel Ruíz: ¿Se perderá el Mundial?

Ruíz se perdería el Mundial y se sumaría a la lista de bajas que lleva la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Deportivo Toluca FC confirmó este 13 de marzo de 2026 que Marcel Ruiz, uno de los mediocampistas más destacados del equipo y considerado opción para la Selección Mexicana, presenta ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha, lesión ocurrida en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el San Diego FC.

El club informó que el futbolista será operado en los próximos días y su tiempo de recuperación dependerá de la evolución médica. Con este diagnóstico, la participación de Ruiz en el Mundial 2026 queda descartada.

Toluca sacó un comunicado respecto a la lesión de Marcel Ruíz (X/@TolucaFC)

El incidente sucedió durante una jugada en la primera mitad del encuentro disputado en San Diego, cuando un choque con el defensa Manu Duah provocó que Ruiz pisara mal y solicitara la asistencia médica de inmediato.

Ante eso, el técnico Antonio “El Turco” Mohamed optó por reemplazarlo ante la gravedad aparente de la lesión, en una decisión avalada por los médicos del club.

El reporte médico difundido por Deportivo Toluca FC especificó: “Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución”.

El club extendió un mensaje de apoyo al futbolista, expresando: “Mucha fuerza, Marcel. Estamos contigo”.

La baja de Marcel Ruiz se suma a una lista de jugadores mexicanos que han quedado fuera del torneo internacional por lesiones recientes.

El número de futbolistas afectados supera la decena, entre ellos Gilberto Mora, Rodrigo Huescas, Edson Álvarez, César Huerta, Santiago Giménez, Luis Chávez, Jesús “El Chiquete” Orozco, Alexis Vega, Luis Romo y Luis Ángel Malagón.

El portero Luis Ángel Malagón reacciona tras sufrir una lesión que lo dejaría fuera del Mundial. Estadio Subaru Park, Chester, Pensilvania, EEUU. 10 de marzo de 2026. CREDITOL OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kyle Ross

La noticia representa un golpe tanto para Toluca como para la Selección Mexicana, que afronta la recta final hacia la Copa del Mundo con una generación mermada por bajas sensibles.

Además, Toluca se encuentra en el segundo lugar de la tabla general con 24 puntos. Reafirmando lo anterior sobre el peso que su ausencia representará tanto en liga, como a nivel selección.

El caso de Ruiz había generado preocupación desde el momento de su salida del campo, ya que era considerado una de las alternativas en el mediocampo para el conjunto nacional en el certamen que se disputará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense.

El parte médico del Deportivo Toluca FC subraya la incertidumbre sobre el tiempo exacto de recuperación, que diversos reportes indicarían que sería de al menos 8 meses, condicionado a la respuesta del futbolista a la cirugía.

La institución lamentó lo sucedido y manifestó su solidaridad con el jugador a través de su comunicado oficial.

La recuperación de Marcel Ruiz será seguida de cerca tanto por su club como por la afición nacional, en medio de un ciclo mundialista marcado por bajas de figuras clave para la selección anfitriona.