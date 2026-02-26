Javier Aguirre pone en duda si los mexicanos lesionados en Europa llegarán al Mundial 2026

(REUTERS/Henry Romero)

A poco más de tres meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana sigue afinando detalles mientras lidia con la incertidumbre médica de varios futbolistas que militan en Europa.

Tras la goleada 4-0 sobre Islandia en Querétaro, el técnico Javier Aguirre reconoció que aún no tiene certeza sobre si podrá contar con algunos de sus habituales convocados.

El Tri debutará el 11 de junio ante Sudáfrica, pero el panorama físico de piezas clave mantiene en vilo al cuerpo técnico.

Viaje a Europa para seguir de cerca las rehabilitaciones

En conferencia posterior al partido ante Islandia, Aguirre adelantó que viajará al Viejo Continente para revisar personalmente la evolución de Luis Chávez, Santiago Gimenez, Rodrigo Huescas, Edson Álvarez y César Huerta.

“Voy en la semana que viene a Europa, voy a intentar ver a todos; sé cómo está Chávez con el equipo, Santi iba el martes a Holanda para ver si lo dan de alta, Allegri ya lo quiere en el equipo”, señaló el entrenador.

Sobre el resto de los casos, detalló que mantiene comunicación directa con los clubes. “Huescas está ahí también, el Chino, estamos discutiendo con sus clubes para ver sus procesos de rehabilitación. Lo de Edson es un contratiempo terrible porque no estaba en el radar esa lesión, suponíamos que era con tratamiento y terminó en cirugía”, explicó.

Lesiones que condicionan la lista final

Chávez y Huescas arrastran lesiones de rodilla desde hace varios meses. Gimenez se perdió el último periodo de actividad tras una cirugía reciente, situación similar a la de Álvarez, quien también fue intervenido quirúrgicamente.

A menos de cuatro meses del inicio del Mundial, los tiempos de recuperación colocan a todos en una situación incierta.

Aguirre no ocultó su preocupación por futbolistas que fueron determinantes durante el proceso reciente. “Es un contratiempo evidentemente porque es gente que nos ha ayudado en el pasado a ganar dos títulos y hoy no sabemos si llegarán”, sentenció.

Con la cuenta regresiva en marcha rumbo al torneo internacional, el cuerpo técnico espera respuestas médicas claras antes de definir la convocatoria definitiva.