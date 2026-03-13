México Deportes

“Nunca fue su casa”: Álvaro Angulo lanza ataque a Cruz Azul previo al partido en el Olímpico Universitario

Pedro Vite se sumó a las declaraciones, recalcando que los felinos se llevaron el último encuentro entre ambas escuadras

Guardar
Las declaraciones del colombiano dejaron
Las declaraciones del colombiano dejaron claro que el Estadio Olímpico Universitario es territorio exclusivo de Pumas, calentando la previa de un duelo que promete alta intensidad. REUTERS/Eloisa Sanchez

La previa del duelo entre Pumas y Cruz Azul en el Clausura 2026 se encendió en las últimas horas con las declaraciones de Álvaro Angulo, lateral colombiano que defendió con firmeza la identidad del Estadio Olímpico Universitario.

Tras días de tensión entre ambas aficiones por el reciente traslado de La Máquina hacia el Estadio Cuauhtémoc, el jugador auriazul aseguró que, aunque jugó ahí en 2025 e incluso levantó un título, “CU siempre fue casa de Pumas y nunca de Cruz Azul”.

Pumas llega al partido motivado
Pumas llega al partido motivado por el deseo de superar al líder del torneo y demostrar que el Olímpico Universitario no se comparte. REUTERS/Eloisa Sanchez

En conferencia desde Cantera, Angulo no sólo marcó territorio, también añadió un toque de rivalidad que promete trasladarse a la cancha. Sus palabras fueron un recordatorio de que el Olímpico Universitario es símbolo de pertenencia y orgullo para la afición auriazul.

“CU siempre será casa de Pumas”

Álvaro Angulo quiso dejar claro que el Olímpico Universitario tiene dueño y que la afición debe sentirse orgullosa de ello: “CU es casa de Pumas, nunca fue de Cruz Azul. Que la afición se sienta propia de lo que es de ellos. CU siempre será casa de Pumas, eso no va a cambiar jamás.

  • El colombiano añadió que vencer a Cruz Azul en ese escenario sería aún más satisfactorio porque el rival llega como favorito y líder del torneo.
  • Subrayó que el triunfo en casa tiene un valor doble: reafirma la identidad universitaria y fortalece la conexión con la hinchada.
El lateral colombiano recalcó que
El lateral colombiano recalcó que la casa de Pumas es el Olímpico Universitario y negó cualquier vínculo histórico de Cruz Azul con dicho estadio. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con sus declaraciones, el colombiano buscó reforzar el sentido de pertenencia de Pumas y encender la rivalidad con los celestes justo antes del partido.

Rivalidad con antecedentes recientes

El duelo no sólo se juega en la tabla, también en la memoria de los aficionados. Angulo recordó lo ocurrido en el Apertura 2025 con la lesión de Kevin Mier tras la entrada de Adalberto Carrasquilla.

  • “Será un partido intenso por cómo se vivió. Ellos deben tener una espina. Es parte del futbol entre equipos grandes y cuando tienes esas hinchadas le meten ese picante.”
  • El colombiano aclaró que no hubo mala intención en aquella jugada y pidió que el episodio quede atrás.
El recuerdo de la lesión
El recuerdo de la lesión de Kevin Mier en el Apertura 2025 añade tensión y rivalidad, recordando cuentas pendientes entre ambos equipos. (Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

De esta manera, los recuerdos de choques pasados añaden tensión y convierten el encuentro en una batalla de orgullo y cuentas pendientes.

Pedro Vite también calienta la previa

Por otro lado, ecuatoriano Pedro Vite respaldó las palabras de su compañero y anticipó un partido de alta intensidad: El último con ellos les ganamos, sabemos lo que vienen a buscar. Será un partido picante. El que menos errores cometa se lo llevará”.

  • Vite coincidió en que Cruz Azul buscará revancha y que Pumas debe mantener la concentración para aprovechar su ofensiva.
  • Sus declaraciones complementaron las de Angulo y confirmaron que el vestidor auriazul vive este encuentro como un reto de orgullo.
Pedro Vite respaldó las declaraciones
Pedro Vite respaldó las declaraciones de Angulo y advirtió un partido de alta intensidad, con Pumas concentrado en aprovechar su ofensiva. REUTERS/Henry Romero

En este sentido, las palabras de ambos marcaron distancia con Cruz Azul y añadieron expectativa al encuentro del sábado. Para Pumas, el Olímpico Universitario es un símbolo que no se comparte, y el mensaje de sus jugadores reafirma que este partido será mucho más que tres puntos.

Temas Relacionados

Álvaro AnguloPedro VitePumasClub Universidad NacionalCruz AzulEstadio Olímpico UniversitarioKevin MierAdalberto CarrasquillaClausura 2026Liga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Muere el papá de Raúl Jiménez a los 62 años

El entorno futbolístico mexicano se solidarizó con el jugador del Fulham y seleccionado nacional por la situación personal que afronta él y su familia

Muere el papá de Raúl

“Creo que las carreras son muy falsas”: ‘Checo’ Pérez arremete contra la Fórmula 1

El uso de sistemas de energía en la Fórmula 1 provoca opiniones enfrentadas entre figuras como el piloto mexicano, quien duda sobre la autenticidad de las competencias bajo el nuevo formato

“Creo que las carreras son

Esto es lo que respondió Randy Arozarena a la afición tras derrota de México en el Clásico Mundial

La novena mexicana quedó fuera tras una derrota abultada ante Italia, quedando sin opciones de pase en el torneo y en los Juegos Olímpicos 2028

Esto es lo que respondió

La razón por la que Chivas podría descongelar a Erick Gutiérrez

El mediocampista mexicano sigue entrenando en Verde Valle mientras la directiva de Chivas lo mantiene fuera del primer equipo y su futuro para el próximo mercado de verano aún es incierto

La razón por la que

Arly Velásquez sufre fractura y se despide de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La delegación nacional anunció que el representante no podrá continuar en la competencia de esquí alpino y se retirará de su última prueba de los Juegos de Invierno 2026

Arly Velásquez sufre fractura y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU en México

Embajador de EEUU en México agradeció por la detención de otro de los 10 más buscados por el FBI

Persecución por exceso de velocidad deriva en la detención de sujetos con fentanilo y armas en Baja California

“Actos de violencia sin sentido”, este es el perfil de Samuel Ramírez JR., por quien el FBI ofrecía 1 millón de dólares

Con drones y patrullajes, Jalisco blinda sus fronteras para evitar entrada de grupos criminales

Cae “La Güera”, presunta extorsionadora de la Familia Michoacana en Puebla

ENTRETENIMIENTO

¿Dónde ver los Premios Oscar

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 desde México? Todas las opciones disponibles

“Estoy sufriendo”: Vanessa Arías causa polémica al hacer la señal de auxilio en La Casa de los Famosos

Por el tráfico, Vadhir Derbez se baja de su camioneta y aborda el Metrobús de CDMX, pero sale mal: “No vale la pena”

Donnie Darko tendrá reestreno en México por su 25 aniversario: a partir de esta fecha podrás revivirla

Hermana de Selena Quintanilla demanda a la polataforma Shein por lanzar ropa de la reina del Tex-Mex

DEPORTES

Muere el papá de Raúl

Muere el papá de Raúl Jiménez a los 62 años

“Creo que las carreras son muy falsas”: ‘Checo’ Pérez arremete contra la Fórmula 1

Esto es lo que respondió Randy Arozarena a la afición tras derrota de México en el Clásico Mundial

La razón por la que Chivas podría descongelar a Erick Gutiérrez

Arly Velásquez sufre fractura y se despide de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026