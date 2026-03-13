“Nunca fue su casa”: Álvaro Angulo lanza ataque a Cruz Azul previo al partido en el Olímpico Universitario

Las declaraciones del colombiano dejaron claro que el Estadio Olímpico Universitario es territorio exclusivo de Pumas, calentando la previa de un duelo que promete alta intensidad. REUTERS/Eloisa Sanchez

La previa del duelo entre Pumas y Cruz Azul en el Clausura 2026 se encendió en las últimas horas con las declaraciones de Álvaro Angulo, lateral colombiano que defendió con firmeza la identidad del Estadio Olímpico Universitario.

Tras días de tensión entre ambas aficiones por el reciente traslado de La Máquina hacia el Estadio Cuauhtémoc, el jugador auriazul aseguró que, aunque jugó ahí en 2025 e incluso levantó un título, “CU siempre fue casa de Pumas y nunca de Cruz Azul”.

Pumas llega al partido motivado por el deseo de superar al líder del torneo y demostrar que el Olímpico Universitario no se comparte. REUTERS/Eloisa Sanchez

En conferencia desde Cantera, Angulo no sólo marcó territorio, también añadió un toque de rivalidad que promete trasladarse a la cancha. Sus palabras fueron un recordatorio de que el Olímpico Universitario es símbolo de pertenencia y orgullo para la afición auriazul.

“CU siempre será casa de Pumas”

Álvaro Angulo quiso dejar claro que el Olímpico Universitario tiene dueño y que la afición debe sentirse orgullosa de ello: “CU es casa de Pumas, nunca fue de Cruz Azul. Que la afición se sienta propia de lo que es de ellos. CU siempre será casa de Pumas, eso no va a cambiar jamás.”

El colombiano añadió que vencer a Cruz Azul en ese escenario sería aún más satisfactorio porque el rival llega como favorito y líder del torneo.

Subrayó que el triunfo en casa tiene un valor doble: reafirma la identidad universitaria y fortalece la conexión con la hinchada.

El lateral colombiano recalcó que la casa de Pumas es el Olímpico Universitario y negó cualquier vínculo histórico de Cruz Azul con dicho estadio. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con sus declaraciones, el colombiano buscó reforzar el sentido de pertenencia de Pumas y encender la rivalidad con los celestes justo antes del partido.

Rivalidad con antecedentes recientes

El duelo no sólo se juega en la tabla, también en la memoria de los aficionados. Angulo recordó lo ocurrido en el Apertura 2025 con la lesión de Kevin Mier tras la entrada de Adalberto Carrasquilla.

“Será un partido intenso por cómo se vivió. Ellos deben tener una espina. Es parte del futbol entre equipos grandes y cuando tienes esas hinchadas le meten ese picante.”

El colombiano aclaró que no hubo mala intención en aquella jugada y pidió que el episodio quede atrás.

El recuerdo de la lesión de Kevin Mier en el Apertura 2025 añade tensión y rivalidad, recordando cuentas pendientes entre ambos equipos. (Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

De esta manera, los recuerdos de choques pasados añaden tensión y convierten el encuentro en una batalla de orgullo y cuentas pendientes.

Pedro Vite también calienta la previa

Por otro lado, ecuatoriano Pedro Vite respaldó las palabras de su compañero y anticipó un partido de alta intensidad: “El último con ellos les ganamos, sabemos lo que vienen a buscar. Será un partido picante. El que menos errores cometa se lo llevará”.

Vite coincidió en que Cruz Azul buscará revancha y que Pumas debe mantener la concentración para aprovechar su ofensiva.

Sus declaraciones complementaron las de Angulo y confirmaron que el vestidor auriazul vive este encuentro como un reto de orgullo.

Pedro Vite respaldó las declaraciones de Angulo y advirtió un partido de alta intensidad, con Pumas concentrado en aprovechar su ofensiva. REUTERS/Henry Romero

En este sentido, las palabras de ambos marcaron distancia con Cruz Azul y añadieron expectativa al encuentro del sábado. Para Pumas, el Olímpico Universitario es un símbolo que no se comparte, y el mensaje de sus jugadores reafirma que este partido será mucho más que tres puntos.