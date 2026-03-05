Aficionado de Toluca es agredido durante partido contra Pumas en CU (Captura redes)

Durante el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 entre Pumas y Toluca en el Estadio Olímpico Universitario, se viralizó un video que captó el instante en que un aficionado de los Diablos fue agredido en las gradas. La porra de los universitarios se enfrascó con esta persona que portaba el jersey de los escarlatas.

Las imágenes mostraron cómo la porra local le lanzó vasos con cerveza, la difusión viral de estas imágenes reavivó el debate sobre la violencia en los estadios del fútbol mexicano.

De acuerdo con los reportes, el aficionado de Toluca celebraba la victoria de su equipo entre seguidores de Pumas, pero el seguidor de los Diablos Rojos empezó a incitar a la confrontación con los auriazules, algunos lo ignoraron, otros más se mostraron molestos.

El incidente terminó en una agresión física al ser alcanzado por varios vasos de cerveza arrojados desde las gradas. Este hecho generó numerosas reacciones e impulsó la búsqueda pública del seguidor para reconocer su actitud y ofrecerle un trato especial. Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que el club haya logrado contactarlo de manera directa.

Agreden a aficionado del Toluca tras victoria de los Diablos ante Pumas en Ciudad Universitaria (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A pesar de la agresión y de los llamados para que se cambiara de sitio, el seguidor de Toluca se mantuvo en su asiento y continuó apoyando a su equipo.

Otros videos muestran que el aficionado fue alcanzado por al menos dos vasos de cerveza adicionales durante el transcurso del encuentro. Antes del altercado, se observa cómo festejó uno de los goles de Toluca levantando tres dedos, referencia a los tantos conseguidos por su equipo. Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas o declaraciones oficiales que indiquen que haya provocado o agredido a otros asistentes antes del ataque. Lo único comprobado es el reiterado lanzamiento de cerveza en su contra.

Club Toluca busca a su aficionado que fue agredido en el Estadio Olímpico

La respuesta del Club Toluca fue inmediata. A través de un mensaje en redes sociales, la institución solicitó a sus seguidores ayuda para localizar al aficionado agredido, con la intención de brindarle reconocimiento.

Toluca busca a su aficionado que fue agredido en CU (X/ @TolucaFC)

“¡Afición! Estamos buscando a este Diablo que asistió anoche al juego. ¿Nos ayudan a localizarlo para ponernos en contacto con él? Queremos darle un trato digno como lo merece en nuestra casa”, publicó el club.

Tras el llamado institucional, múltiples usuarios han compartido posibles datos e identificaciones del seguidor para facilitar su localización. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha notificado de manera oficial el contacto entre el club y el protagonista de los videos, por lo que la situación sigue generando reacciones tanto en aficionados de Toluca como de otros equipos.

Violencia en los estadios mexicanos y repercusiones en la Liga MX

La agresión en el Estadio Olímpico Universitario puso nuevamente el tema de la violencia en los estadios mexicanos en el centro del debate público. El episodio, ocurrido durante un triunfo como visitante del Toluca, renovó las exigencias sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para preservar un ambiente adecuado en la Liga MX.

Este caso se suma a otros incidentes recientes en escenarios deportivos nacionales, alimentando las discusiones sobre el respeto en las tribunas y la eficacia de las estrategias institucionales para evitar agresiones. La constante presencia de estos hechos evidencia que la problemática persiste y que aficionados y autoridades permanecen vigilantes ante futuros pronunciamientos, tanto de los clubes involucrados como de la Liga.