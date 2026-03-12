Pumas vs Cruz Azul: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

Ambos conjuntos capitalinos se encuentran peleando los primeros puestos de la liga, por lo que se espera un duelo de muchas emociones. (Jovani Pérez | Infobae México)

El Pumas vs Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026 destaca como uno de los compromisos más esperados de la Liga MX, donde ambos equipos atraviesan un gran momento, por lo que el regreso de los cementeros a la Ciudad de México para complacer a todos sus aficionados.

El encuentro marcará el retorno de este duelo al Estadio Olímpico Universitario después de dos ediciones jugadas en sedes alternas por tema de localía. Con la rivalidad entre ambos, es el partido más esperado de la fecha pues podría impulsar a los felinos hasta el tercer puesto de la tabla general.

Pumas y Cruz Azul medirán fuerzas en la jornada número 11 del Clausura 2026 (Marlem Suárez/ Infobae México)

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul?

Cruz Azul, comandado por el director técnico Nicolás Larcamón, ocupa el primer lugar de la clasificación con 25 puntos después de diez jornadas. El equipo ha logrado ocho victorias, un empate y una derrota, y cuenta con la ofensiva más productiva con 20 goles.

Pumas, dirigido por Efraín Juárez, se sitúa en la quinta posición del certamen con 19 unidades, producto de cinco triunfos, cuatro empates y una sola derrota. El conjunto auriazul ha marcado 18 goles y resalta en lo futbolístico y en lo anímico, especialmente tras recuperarse con una victoria reciente como visitante ante Necaxa.

El equipo universitario venía de perder el invicto frente a Toluca, pero recuperó sensaciones positivas al sumar tres puntos en la jornada anterior. De este modo, Pumas llega motivado y listo para la exigente prueba frente a Cruz Azul.

Mientras tanto, La Máquina no ha caído desde la primera jornada del campeonato y ha encadenado una serie de resultados favorables tanto en la Liga MX como en competencias internacionales. Cruz Azul se presenta tras golear a San Luis y remontar ante Monterrey en la Concacaf Champions Cup, reforzando el buen momento de su plantilla.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón confían en que pueden mantener el liderato de la tabla general. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Antecedentes recientes de la rivalidad

Este enfrentamiento marca el regreso del clásico a la casa universitaria, luego de que en las dos anteriores oportunidades se jugara en Puebla debido a la localía compartida entre los clubes.

En el último enfrentamiento directo, el marcador favoreció a Pumas por 3-2, aunque el resultado estuvo marcado por lesiones relevantes: José Juan Macías sufrió una grave lesión de rodilla por parte de los universitarios y, del lado celeste, el portero Kevin Mier resultó fracturado, incidencias que afectaron el resto de la temporada para ambos equipos.

La actualidad sugiere que, más allá de los antecedentes, tanto Pumas como Cruz Azul llegan decididos a consolidar su protagonismo y sumar puntos fundamentales en la lucha por los primeros lugares del Clausura 2026.

Se espera un encuentro muy cerrado. (REUTERS/Henry Romero)

A qué hora y dónde ver el partido

El partido se disputará el sábado 14 de marzo a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario. La transmisión estará disponible en Canal 5, TUDN y ViX Premium, lo que permitirá seguirlo tanto en televisión abierta como restringida y plataformas digitales, facilitando el acceso para aficionados dentro y fuera del país.

