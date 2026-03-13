“Nos unimos a la pena”: los mensajes que recibió Raúl Jiménez del club América, FMF y más por la muerte de su padre

Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico forward Raul Jimenez (9) stands for the Mexico national anthem during prematch introductions before a match against Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

La tarde de este jueves 12 de marzo se dio a conocer el fallecimiento del señor Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista Raúl Alonso Jiménez. Fue por medio de redes sociales que se compartió la noticia, la funeraria donde velaron al papá del delantero de la Selección Mexicana informó sobre el sensible fallecimiento.

De inmediato, la noticia conmocionó al futbol mexicano, pues en la actualidad el jugador del Fulham atraviesa un gran momento deportivo, y se ha convertido en uno de los referentes del Tri. Tanto aficionados, periodistas y clubes se unieron a la pena que embargó a la familia de Raúl Jiménez.

Mikel Arriola y la Selección Nacional de México envían mensajes de solidaridad a Raúl Jiménez tras el sensible fallecimiento de su padre, Don Raúl Jiménez Vega. (Captura X redes sociales)

La Federación Mexicana de Fútbol y la Selección Nacional de México emitieron un mensaje de pésame para Raúl Jiménez tras el fallecimiento de su padre, Don Raúl Jiménez Vega. (Captura X redes sociales)

Uno de los primeros clubes que expresaron un mensaje de aliento al jugador de 34 años fue el club América, cabe recordar que el apodado Lobo de Tepeji del Río surgió del nido águila, por lo que la escuadra americanista se solidarizó con su canterano:

“Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez. Expresamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos”, publicaron en redes.

Mikel Arriola y la Selección Mexicana se solidarizaron con Raúl Jiménez

La imagen muestra dos publicaciones de Twitter de Antonio de Valdés y Raúl Orvañanos, expresando condolencias a Raúl Jiménez por la muerte de su padre, Raúl Jiménez Vega. (Captura X redes sociales)

Tras la confirmación de la muerte del padre de Raúl Jiménez, la Selección Mexicana así como la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le expresaron su apoyo al jugador del Tricolor.

“La FMF y la Selección Nacional de México lamentan el fallecimiento de Don Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro querido jugador y seleccionado, Raúl Jiménez.A toda su familia y seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo. Estamos con ustedes”, compartió el conjunto nacional.

Por su parte, Mikel Arriola, directivo de la Liga BBVA MX, también se dirigió a Raúl Alonso y le deseó pronta resignación por la partida de su señor padre: “Mis condolencias y oraciones para nuestro jugador Raúl Jiménez, para su familia y amistades por la sensible partida de su padre Don Raúl Jiménez Vega. Descanse en paz”, publicó.

El Club América expresa su más sentido pésame a Raúl Jiménez y su familia por la sensible pérdida de Raúl Jiménez Vega, padre del exjugador. (Captura X redes sociales)

En cuanto al gremio periodístico, Toño de Valdés de TUDN también se tomó unos minutos para escribir unas palabras sobre la partida del señor Jiménez Vega: “Lamento profundamente el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de Raúl Jiménez. Un abrazo solidario a toda la familia y pronta resignación para ellos y amigos cercanos. Descanse en paz”, compartió.

Raúl Orvañanos también se unió a la ola de mensajes sobre la pérdida que sufrió el ex delantero de Wolves: “Lamento profundamente el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de Raúl Jiménez. QEPD y pronta resignación a toda su familia”.