Gran Premio de China 2026 EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la carrera Sprint de Checo Pérez en la Fórmula 1

(REUTERS/Mark Peterson)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con el Gran Premio de China, que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái y que marcará el primer fin de semana con formato sprint del campeonato.

La carrera llega después de la primera fecha del calendario celebrada en Australia, donde George Russell y el equipo de Mercedes se llevaron la victoria.

La competencia también representa el regreso del mexicano Sergio “Checo” Pérez a la pista en la que consiguió un podio en su última participación. Además, será la primera vez que el piloto argentino Franco Colapinto compita en la máxima categoría en el circuito chino.

Dónde ver el Gran Premio de China 2026 en México

(AP Foto/Altaf Qadri)

La transmisión del GP de Shanghái estará disponible en distintas plataformas en Latinoamérica, dependiendo del país. En México, los aficionados podrán seguir la actividad de la máxima categoría a través de F1 TV.

También estará disponible para quienes cuenten con servicios de televisión de paga como Izzi o Sky, que incluyen la señal para seguir las sesiones del fin de semana.

Horarios del GP de China 2026 en México

(REUTERS/Go Nakamura)

El programa del fin de semana en el circuito de Shanghái incluye práctica, clasificación sprint, carrera sprint, clasificación y la carrera principal.

Práctica (FP)

México: jueves 12 de marzo de 2026 – 21:30 horas

Clasificación sprint (SQ)

México: viernes 13 de marzo de 2026 – 01:30 horas

Carrera sprint (SP)

México: viernes 13 de marzo de 2026 – 21:00 horas

Clasificación

México: sábado 14 de marzo de 2026 – 01:00 horas

Carrera del Gran Premio de China

México: domingo 15 de marzo de 2026 – 01:00 horas