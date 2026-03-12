Luis Ángel Malagón es operado con éxito y se confirma que no va al Mundial 2026: ¿Cuánto durará su recuperación?

(Kyle Ross-Imagn Images)

El Club América informó que la cirugía a la que fue sometido el portero Luis Ángel Malagón por su lesión en el tendón de Aquiles se realizó con éxito.

A través de un comunicado oficial, el club detalló que el procedimiento se llevó a cabo este jueves y que el guardameta iniciará ahora su proceso de recuperación.

Malagón fue operado en Guadalajara tras su lesión en Concacaf

(IMAGN IMAGES/Kyle Ross)

El arquero viajó esta mañana a Guadalajara para someterse a una intervención quirúrgica tras la lesión que sufrió el pasado martes durante el partido de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union.

Antes de ingresar al procedimiento, el futbolista arribó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde ofreció breves declaraciones.

Tras su llegada al territorio tapatío, el guardameta agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de colegas, aficionados y seguidores.

“Bien, todos. Gracias a Tala, Acevedo, Toño, Memo. Agradecido con ellos. Sobre todo, con la gente por ayudarme. Gracias también a la afición y de equipos contrarios que también ahí han estado. Y nada más, hermano. Seguirle echando”, expresó.

El proceso de recuperación marcará su regreso a las canchas

Tras la operación, el tiempo de recuperación estimado por el club es de seis a ocho meses. El periodo exacto dependerá de la evolución del jugador durante su rehabilitación.

La lesión también impacta en su panorama con la selección mexicana, ya que Malagón era uno de los porteros considerados por el técnico Javier Aguirre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.