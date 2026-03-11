Malagón reaparece tras su lesión con América y responde a burlas: “Con el alma hecha pedazos”

Tras el incidente, Malagón reapareció en redes sociales para agradecer el apoyo recibido y responder a quienes celebraron su infortunio. (REUTERS)

Luis Ángel Malagón, portero del Club América y de la Selección Mexicana, reapareció en redes sociales tras la grave lesión que sufrió este martes durante el partido ante Philadelphia Union, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

En el mensaje difundido en su cuenta de Instagram, el portero expresó el dolor físico y emocional que atraviesa, agradeció el apoyo de su familia y quienes lo rodean y respondió a las personas que celebraron su infortunio.

¿Qué le pasó a Luis Ángel Malagón?

La lesión de Malagón ocurrió al minuto 37 del primer tiempo, cuando intentó despejar un balón y cayó al césped sin contacto previo. La reacción de dolor fue inmediata y el cuerpo médico solicitó su sustitución, por lo que fue retirado en camilla, cubriéndose el rostro con una toalla para evitar que las cámaras captaran sus gestos. El ambiente en el Subaru Park cambió de inmediato y la preocupación se apoderó de la afición y los propios jugadores.

Luis Ángel Malagón sale llorando en camilla tras lesionarse en el partido de la Copa de Campeones de la Concacaf que ganó su equipo América.

El reemplazo en la portería fue asumido por Rodolfo Cota, quien ingresó sin realizar ejercicios previos y logró mantener la ventaja (0-1) del América. El gol del triunfo azulcrema lo anotó el brasileño Raphael Veiga al minuto 20. La serie se definirá el 18 de marzo en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

Durante la transmisión en Estados Unidos se manejó la posibilidad de una ruptura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más severas para un futbolista profesional y que implicaría un tiempo estimado de recuperación de entre seis y doce meses.

Malagón se perderá el Mundial 2026.

Malagón venía de ser suplente en el partido de Liga MX ante Querétaro por una baja en su nivel, pero recibió la confianza del técnico André Jardine al ser designado como capitán en este encuentro internacional.

Tras la lesión, Jardine señaló: “El triunfo era importante, pero queda el sentimiento de tristeza por Malagón, lo queremos mucho, entró como capitán al partido, tiene mucha importancia para nosotros”.

¿Qué dijo Malagón tras su lesión?

Horas después del partido, Luis Ángel Malagón reapareció en redes sociales con un mensaje dirigido a quienes lo han acompañado en estos momentos complicados. El arquero agradeció públicamente el respaldo de sus compañeros, amigos y, especialmente, de su familia, destacando que se siente conmovido por el apoyo recibido tras su lesión.

(Captura de pantalla)

“Hay momentos de la vida difíciles de entender Sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón Quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones sobre todo a mi familia por no abandonarme nunca”, se lee.

En su mensaje, Malagón reconoció sentirse herido y profundamente triste. También aprovechó su mensaje para responder a quienes se alegraron por su desgracia, extendiéndoles bendiciones incluso en estos momentos.

“Herido y triste con el alma hecha pedazos. Tratando de entender la situación y preguntando por qué? Ese sueño parece esfumarse pero se que Dios algún día me dará la respuesta Dios bendiga a todos y sobre todo a cada persona mala que se alegra de situaciones así. Con cariño y agradecimiento Luis Ángel Malagón Velázquez”.

(X/ @ClubAmerica)

El Club América informó que el futbolista sería trasladado a la Ciudad de México para realizar los estudios necesarios que confirmen el diagnóstico y determinen el tratamiento a seguir.

La baja de Malagón representa un desafío para América, que afronta la recta final de la Liga MX y la Concacaf Champions Cup sin su portero titular. La ausencia también afecta a la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, que tenía al guardameta como uno de los principales candidatos para la portería en el Mundial 2026. Con esta lesión, aumentan las posibilidades para otros arqueros como Guillermo Ochoa, Tala Rangel y Carlos Acevedo.