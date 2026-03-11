Este es el récord que Chivas podría alcanzar contra Santos en el Estadio Akron

Chivas podría alcanzar una marca importante si logra vencer a Santos. (TW Chivas)

El Estadio Akron ha sido testigo de una serie de victorias que han consolidado a Chivas como uno de los equipos más sólidos en casa en los últimos torneos.

Bajo la dirección de Gabriel Milito, el club rojiblanco se prepara para un nuevo reto: igualar su segunda mejor marca histórica de partidos invictos como local, si logra vencer a Santos Laguna este sábado 14 de febrero de 2026.

Chivas busca igualar su segunda mejor racha como local en el Estadio Akron

La actual racha positiva de Chivas comenzó en la Jornada 10 del Apertura 2025, cuando superó 3-1 a Necaxa.

Desde ese momento, los tapatíos han enfrentado a ocho rivales en el Estadio Akron, obteniendo siete triunfos y solo un empate, el cual ocurrió frente a Cruz Azul en la Ida de los Cuartos de Final.

Con gol de Armando González, las Chivas vencieron al Pachuca por marcador de 2-0. (Instagram: @chivas)

Desde el 20 de septiembre de 2025, tras caer 3-0 ante Toluca, ningún visitante ha logrado derrotar a Chivas en su casa.

Si el próximo sábado Chivas derrota a Santos Laguna, sumará nueve encuentros consecutivos sin perder en el Estadio Akron, con un saldo de ocho victorias y un empate.

Esta cifra igualaría el registro que el club consiguió entre la Jornada 12 del Clausura 2024 y la Jornada 8 del Apertura 2024, aunque en esa ocasión los resultados incluyeron tres empates y seis victorias.

La mejor racha en la historia del estadio se dio entre la Jornada 5 del Clausura 2017 y la Jornada 17 del Apertura 2018, con once partidos invictos en casa, aunque ese periodo acumuló cinco empates y seis triunfos.

En el ciclo actual, la efectividad en victorias supera cualquier antecedente desde la inauguración del inmueble en 2010.

A la fecha, la serie invicta suma siete victorias frente a Necaxa, Mazatlán FC, Atlas, Rayados, Pachuca, Querétaro y América, además del empate ante Cruz Azul. Este récord invicto, viene desde el torneo Apertura 2025.

El calendario aún reserva partidos como local frente a León, Pumas, Puebla y Xolos de Tijuana, lo que podría extender aún más la racha y fortalecer la posición de Chivas de cara a la fase final del Clausura 2026.

De mantener este ritmo en el Estadio Akron, Chivas consolidaría una de sus mejores etapas como local en la historia reciente. El equipo muestra una solidez que le permite aspirar a nuevos récords y posicionarse como un rival temido en su propio campo.

Dónde y cuándo ver el partido de Chivas vs Santos

La transmisión exclusiva del partido entre Chivas y Santos Laguna del Clausura 2026 en México corresponde a Amazon Prime Video, mientras que en Estados Unidos los derechos pertenecen a Telemundo Deportes.

El enfrentamiento tendrá lugar en el Estadio Akron a las 17:05 horas (tiempo central) y forma parte de la Jornada 11.