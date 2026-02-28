Milito estuvo a un paso de dirigir a Toluca, revela directivo escarlata

(REUTERS/Eloisa Sanchez )

El liderato de Chivas en el Clausura 2026 tiene detrás una historia que pudo cambiar el rumbo reciente de dos clubes. Gabriel Milito, actual técnico del Guadalajara, estuvo a punto de dirigir a Toluca antes de que el conjunto escarlata optara por otro proyecto.

La revelación la hizo el directivo Santiago San Román, quien explicó que la negociación con el argentino estaba cerrada, pero un asunto personal impidió que se concretara su llegada al banquillo de los Diablos Rojos.

Toluca tuvo “cerrado” a Milito

En declaraciones a ESPN, San Román detalló que Milito era la primera opción de Toluca antes de la contratación de Renato Paiva.

“Gabi Milito iba a venir con nosotros antes de que llegara Renato Paiva, estaba cerrado, pero por un tema personal no se pudo, pero siempre se portó como un caballero”, afirmó el directivo.

El acuerdo, según lo expresado, no se firmó debido a una situación personal del entrenador argentino, lo que abrió la puerta a un cambio de planes en la institución mexiquense.

El camino de Toluca y el presente de Milito

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras descartarse la llegada de Milito, Toluca apostó por Paiva, quien dirigió durante un año, al frente del equipo en el Clausura y el Apertura 2024. Aunque alcanzó la Liguilla en ambos torneos, el equipo fue eliminado en Cuartos de Final, lo que marcó el final de su ciclo.

Posteriormente, los Diablos Rojos contrataron a Antonio Mohamed. Bajo su gestión, el club se proclamó bicampeón de la Liga MX en 2025.

En contraste, Milito vive su segundo semestre en el futbol mexicano y mantiene a Guadalajara como líder general del Clausura 2026, en un presente que pudo haberse escrito con otros colores si aquella negociación con Toluca hubiera prosperado.