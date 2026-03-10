¿Sigue la crisis en América? André Jardine confirma que Henry Martín no jugará en la Concachampions

La salud del delantero mexicano no ha estado óptima para poder retomar su lugar como jugador titular del equipo.

La baja de Henry Martín para el encuentro decisivo entre América y Philadelphia Union en la Liga de Campeones de la Concacaf fue confirmada por el entrenador André Jardine, quien indicó que el capitán sigue recuperándose y todavía no alcanza el estado físico necesario para participar en los octavos de final.

Henry Martín no jugará este partido internacional porque continúa lesionado y no ha podido volver tras su última actuación en la Jornada 7 del Clausura 2026. El delantero mexicano, titular habitual y referente ofensivo, permanece en rehabilitación y no existe una fecha precisa para su regreso a las canchas.

El entrenador brasileño explicó la situación durante una conferencia de prensa: “Le falta muy, muy poco para regresar. Aún no está disponible para este partido”. La ausencia de Martín deja una vacante importante en la delantera y aumenta la presión sobre el plantel, que viene de varios encuentros sin encontrar el arco rival con facilidad.

Su último partido fue en la Jornada 7 ante Puebla, en el que jugó 74 minutos. Desde entonces, el capitán azulcrema ha estado fuera por molestias físicas. Su último gol fue en la semifinal de vuelta del Clausura 2025, por lo que acumula un periodo de diez meses fuera de las redes, una estadística inusual para un jugador de su perfil.

Pese a que tuvo minutos en los últimos partidos, el jugador no ha podido recuperarse. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Partido América vs Philadelphia Union en Concachampions

El enfrentamiento ante Philadelphia Union marca un momento clave para el América. El duelo, correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, será una prueba exigente frente a un rival consolidado en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Jardine destacó las cualidades del adversario: “El rival aquí es Philadelphia, estamos enfocados en este partido y no nos permitimos pensar un segundo siquiera, en este momento, en cualquier otro partido”. Además, resaltó la organización y evolución del conjunto estadounidense: “Philadelphia es un buen representante de la evolución de la MLS. Un equipo con formas muy definidas, hicieron un buen torneo anterior, tienen muchos cambios en su plantel, pero la idea sigue”.

El técnico recordó que la Liga de Campeones de la Concacaf históricamente representa un reto para América. Por ello, señaló la importancia de mantener máxima concentración en cada fase del torneo para evitar descuidos que puedan costar la eliminación.

Aunque no contará con Martín, América confía en la fortaleza de su plantel para suplir su ausencia temporal y superar el desafío que implica el Philadelphia Union. El equipo mexicano busca romper su racha negativa en ataque y avanzar en un certamen que le ha planteado obstáculos en ediciones previas.

(Ilustración: Jovani Pérez)

André Jardine y la salida de Paulo Víctor hacia Brasil Sub 20

Jardine también abordó la próxima salida de su asistente técnico Paulo Víctor, quien asumirá el cargo de seleccionador Sub 20 de Brasil al finalizar la temporada. El entrenador manifestó su satisfacción por este ascenso profesional y reconoció el papel clave de su colaborador en la trayectoria reciente del club.

“Me siento muy feliz por él, porque sabemos la importancia del cargo”, afirmó Jardine. Destacó que su nombramiento refleja la competencia y relevancia de Paulo Víctor en el desarrollo deportivo de América: “Si están pensando justamente en él es porque muestra cuán competente es y cuán importante ha sido en toda esta trayectoria en América”.

A pesar de las ausencias y los cambios en el cuerpo técnico, el grupo aborda el cierre de campaña con cohesión y confianza en sus recursos. América considera valiosa la contribución de sus integrantes y aspira a cerrar la temporada con resultados acordes a la exigencia de la institución.