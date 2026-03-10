Quién es Yassine Bounou, portero del Al Hilal que podría jugar para el América

El famoso arquero reveló tener cierto cariño por el América. (Infobae México)

La admiración de Yassine Bounou por el Club América nació en su infancia, cuando veía partidos en la televisión y la camiseta amarilla capturó su atención.

El actual portero titular de la selección de Marruecos, conocido internacionalmente como Bono, confesó que si alguna vez jugara en México, elegiría hacerlo con las águilas.

Su preferencia, según relató, se remonta a los recuerdos de cuando, siendo niño en Marruecos, las camisetas del América eran de las más populares y llamativas en su entorno.

Durante su participación en el pódcast “Miro de Atrás”, conducido por Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias, Bounou respondió sin titubeos sobre a qué equipo mexicano se uniría.

“Siempre el Club América me gustó. Me gustaba la camiseta”, reconoció el arquero, quien también tuvo palabras para Tigres y Chivas.

Bono, también destacó por su acento argentino, explicó que este rasgo se debe a su convivencia con futbolistas sudamericanos durante su etapa en España.

Bono acudió al podcast de Nahuel Guzmán. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La historia de Bounou

El nombre de Bono se volvió mundialmente conocido tras su actuación en el Mundial de Qatar 2022, donde fue decisivo en la histórica victoria de Marruecos sobre España al detener dos penales y mantener su portería intacta durante 130 minutos.

Su desempeño en ese torneo marcó un antes y un después para el fútbol marroquí, y así lo expresó.

“Hemos cambiado esta mentalidad y la generación que viene después de nosotros sabrá que los jugadores marroquíes pueden crear milagros”.

La trayectoria de Yassine Bounou incluye una sólida etapa en España, especialmente con el Sevilla, donde alcanzó el reconocimiento internacional y fue galardonado como el noveno mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro con el Trofeo Yashin 2022.

Nacido en Montreal, Canadá, y criado en Marruecos desde los siete años, inició su carrera profesional en el Wydad Casablanca. Pese a la resistencia inicial de su padre, Bono insistió en dedicarse al fútbol y pronto emigró a Europa para unirse al Atlético de Madrid.

Tras pasar por clubes como Zamora y Girona, consolidó su figura en el Sevilla antes de aceptar la oferta del Al Hilal.

El portero marroquí atribuye su acento argentino a la convivencia con futbolistas de ese país durante su paso por España, aunque asegura: “Soy más marroquí que cualquier otra cosa”.

El arquero buscará repetir en el próximo Mundial su actuación destacada en Qatar 2022. REUTERS/Susana Vera/File Photo

Futuro y expectativas sobre Bono y el América

La posibilidad de ver a Yassine Bounou defendiendo el arco del América ha despertado ilusión entre la afición. Si bien por el momento continúa su carrera en Arabia Saudita, el propio arquero no descarta la idea de jugar en México algún día.

Su admiración por el club de las águilas, forjada desde la infancia, mantiene abierta la puerta a un futuro encuentro con la Liga MX. Mientras tanto, su legado como referente del fútbol marroquí y su impacto en competiciones internacionales siguen creciendo.

Por ahora, el arquero pertenece al Al Hilal de Arabia Saudita, pero su declaración ha generado expectativas sobre una posible llegada a la Liga MX en el futuro.