Malagón reconoce su momento complicado en el América: “Sé que estoy en deuda”

El portero también destacó el desempeño de Rodolfo Cota, quien fue titular en el último compromiso del equipo

El momento que atraviesa Luis Ángel Malagón en el Club América lo tiene claro el propio guardameta.

Después de iniciar como suplente en la Jornada 10 ante Querétaro, el portero aceptó que su rendimiento reciente no ha sido el esperado y señaló que trabaja para recuperar el nivel que mostró durante el tricampeonato azulcrema.

En la antesala del duelo frente al Philadelphia Union por los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, el arquero habló sobre su presente y la exigencia que implica defender el arco del equipo de Coapa.

Malagón admite su momento y apunta a recuperar su mejor versión

La decisión de André Jardine de darle la titularidad a Rodolfo Cota ante Querétaro llamó la atención, luego de los altibajos que ha tenido Malagón en su rendimiento.

El propio guardameta reconoció que busca retomar la versión que lo consolidó como uno de los referentes del equipo.

“Busco volver a mi mejor versión. Agradezco la confianza del profe y mis compañeros. Sé la responsabilidad de este torneo, van varios años que el club no ha podido lograrlo. Con base al trabajo, al deseo y amor, trabajaremos para obtener un título más”, señaló.

El arquero también reconoció la exigencia que representa el entorno del América y la expectativa que existe alrededor del equipo.

“Deseo y anhelo volver a la versión que conocieron. Han pasado muchos factores, pero la única forma es trabajar. Agradezco a todo lo que es América porque siempre están ahí, alentando y ayudando… Sé que estoy en deuda, pero confiando volver a mi mejor faceta”, añadió.

Jardine apuesta por la rotación; Henry Martín aún no está disponible

Para Luis Ángel Malagón, la alternancia en la portería forma parte de la competencia interna que existe en el plantel. El arquero explicó que Jardine comunicó desde el inicio del torneo que habría rotaciones ante la carga de partidos.

“Quiero recalcar que la competencia ha sido muy sana desde el día uno que tuve el honor de llegar a esta institución. El profe ha sido muy claro, la competencia siempre va a estar y con tantos partidos de por medio mis compañeros están preparados para cualquier situación”, comentó.

El portero también destacó el desempeño de Cota tras su participación ante los Gallos Blancos.

“A veces fuera del entorno se dicen muchas cosas, pero dentro de nuestro entorno sabemos cómo es la situación. Felicitar a mi compañero Rodo por la actuación y seguir trabajando, que sabemos que hay mucho en juego”, declaró.

De cara al compromiso internacional ante el Philadelphia, André Jardine también confirmó que Henry Martín aún no está listo para reaparecer, pese a haber viajado con el equipo.

“Las rotaciones nos hacen llegar aquí muy fuertes, todos con ritmo y confianza, menos Henry que infelizmente aún no está, pero con las sensaciones de que falta muy poco para que esté con nosotros”, señaló el entrenador.

El técnico brasileño añadió que la gestión del plantel responde a la seguidilla de compromisos que enfrenta el equipo en este tramo de la temporada.

