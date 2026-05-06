México

Pronóstico del clima para este martes 6 de mayo: calor intenso, lluvias y riesgo por fuertes vientos

La onda de calor continuará, mientras sistemas atmosféricos provocarán chubascos y tolvaneras

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Un mapa de México resalta con colores cálidos indicando una ola de calor. A su derecha, un reloj de pared analógico sin números y un calendario mensual con fechas visibles.
El país enfrentará un clima extremo con onda de calor, lluvias y fuertes vientos en distintas regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles 6 de mayo con contrastes en gran parte del país: persistirá una intensa onda de calor, pero también se esperan lluvias, rachas fuertes de viento e incluso posibles tolvaneras y torbellinos en algunas regiones.

Las condiciones climáticas obligan a tomar precauciones, especialmente en zonas donde coincidirán altas temperaturas con fenómenos meteorológicos.

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Onda de calor dominará gran parte del país

La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a extremadamente caluroso en buena parte del territorio nacional.

Varias personas caminan por una calle soleada en la Ciudad de México, con edificios coloniales, vehículos y un autobús blanco en un día caluroso.
El calor intenso se mantiene como uno de los principales riesgos del clima en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los puntos más relevantes:

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  • Temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Guerrero y San Luis Potosí
  • Valores de 40 a 45 °C en estados como Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla
  • Regiones con 35 a 40 °C en el norte y centro del país
  • En la Ciudad de México, se esperan máximas de 31 a 33 °C

Además, la onda de calor seguirá afectando regiones del centro, sur y sureste, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

Lluvias y tormentas eléctricas en el centro y sureste

A pesar del calor, el ingreso de humedad provocará lluvias en diversas zonas del país.

Se prevé:

  • Chubascos (5 a 25 mm) en: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en: Guanajuato, Michoacán, Guerrero Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo
clima lluvias CDMX Alerta Amarrilla
Las lluvias se presentan de forma dispersa en varias regiones del país. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricasRachas de vientoReducción de visibilidad

Vientos fuertes y riesgo de tolvaneras

El viento será otro de los factores importantes para este miércoles, especialmente en el norte del país.

Condiciones previstas:

  • Rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango y Zacatecas
  • Posibles torbellinos en Coahuila
  • Vientos de hasta 60 km/h en varias entidades del norte y occidente
  • Rachas de 30 a 50 km/h en el centro, incluida la Ciudad de México

Las autoridades advierten que estas ráfagas podrían:

  • Derribar árboles y anuncios publicitarios
  • Generar tolvaneras en zonas áridas
  • Afectar la visibilidad en carreteras
Un rayo brillante y ramificado desciende de un cielo oscuro y nublado, con la silueta de copas de árboles visible en la parte inferior
Las descargas eléctricas podrían acompañar las lluvias en varias regiones del país. (Freepik)

Valle de México: calor, bruma y lluvias aisladas

Para la región del Valle de México, donde se ubica la Ciudad de México, se espera un día con cambios a lo largo de la jornada.Pronóstico detallado:

  • Mañana: ambiente fresco a templado, con bancos de niebla en zonas altas
  • Tarde: ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado
  • Lluvias: aisladas en la capital y chubascos en el
  • Estado de MéxicoViento: rachas de hasta 40 km/h

En Toluca, las temperaturas serán más bajas, con máximas de hasta 27 °C.

Recomendaciones ante el clima extremo

Clima Valle de México CDMX Edomex
El Valle de México presenta un clima variable con mañanas frescas y tardes calurosas. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar medidas preventivas:

  • Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre 11:00 y 16:00 horas
  • Mantenerse bien hidratado
  • Usar protector solar y ropa ligera
  • Resguardarse durante tormentas eléctricas
  • Asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento
  • Extremar precauciones al conducir por posibles tolvaneras o lluvia

Un clima contrastante para iniciar mayo

El 6 de mayo estará marcado por la combinación de calor intenso, lluvias dispersas y fuertes vientos en distintas regiones del país.

Este escenario refleja la complejidad de las condiciones atmosféricas actuales, donde la onda de calor convive con sistemas que generan inestabilidad.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de protección civil ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

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