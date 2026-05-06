Pronóstico del clima para este martes 6 de mayo: calor intenso, lluvias y riesgo por fuertes vientos

El país enfrentará un clima extremo con onda de calor, lluvias y fuertes vientos en distintas regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles 6 de mayo con contrastes en gran parte del país: persistirá una intensa onda de calor, pero también se esperan lluvias, rachas fuertes de viento e incluso posibles tolvaneras y torbellinos en algunas regiones.

Las condiciones climáticas obligan a tomar precauciones, especialmente en zonas donde coincidirán altas temperaturas con fenómenos meteorológicos.

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Onda de calor dominará gran parte del país

La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a extremadamente caluroso en buena parte del territorio nacional.

El calor intenso se mantiene como uno de los principales riesgos del clima en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los puntos más relevantes:

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Temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Guerrero y San Luis Potosí

Valores de 40 a 45 °C en estados como Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla

Regiones con 35 a 40 °C en el norte y centro del país

En la Ciudad de México, se esperan máximas de 31 a 33 °C

Además, la onda de calor seguirá afectando regiones del centro, sur y sureste, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

Lluvias y tormentas eléctricas en el centro y sureste

A pesar del calor, el ingreso de humedad provocará lluvias en diversas zonas del país.

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Se prevé:

Chubascos (5 a 25 mm) en: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en: Guanajuato, Michoacán, Guerrero Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo

Las lluvias se presentan de forma dispersa en varias regiones del país. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de:

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Descargas eléctricasRachas de vientoReducción de visibilidad

Vientos fuertes y riesgo de tolvaneras

El viento será otro de los factores importantes para este miércoles, especialmente en el norte del país.

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Condiciones previstas:

Rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango y Zacatecas

Posibles torbellinos en Coahuila

Vientos de hasta 60 km/h en varias entidades del norte y occidente

Rachas de 30 a 50 km/h en el centro, incluida la Ciudad de México

Las autoridades advierten que estas ráfagas podrían:

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Derribar árboles y anuncios publicitarios

Generar tolvaneras en zonas áridas

Afectar la visibilidad en carreteras

Las descargas eléctricas podrían acompañar las lluvias en varias regiones del país. (Freepik)

Valle de México: calor, bruma y lluvias aisladas

Para la región del Valle de México, donde se ubica la Ciudad de México, se espera un día con cambios a lo largo de la jornada.Pronóstico detallado:

Mañana: ambiente fresco a templado, con bancos de niebla en zonas altas

Tarde: ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado

Lluvias: aisladas en la capital y chubascos en el

Estado de MéxicoViento: rachas de hasta 40 km/h

En Toluca, las temperaturas serán más bajas, con máximas de hasta 27 °C.

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Recomendaciones ante el clima extremo

El Valle de México presenta un clima variable con mañanas frescas y tardes calurosas. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar medidas preventivas:

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre 11:00 y 16:00 horas

Mantenerse bien hidratado

Usar protector solar y ropa ligera

Resguardarse durante tormentas eléctricas

Asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento

Extremar precauciones al conducir por posibles tolvaneras o lluvia

Un clima contrastante para iniciar mayo

El 6 de mayo estará marcado por la combinación de calor intenso, lluvias dispersas y fuertes vientos en distintas regiones del país.

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Este escenario refleja la complejidad de las condiciones atmosféricas actuales, donde la onda de calor convive con sistemas que generan inestabilidad.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de protección civil ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.