Pronóstico del clima para este martes 6 de mayo: calor intenso, lluvias y riesgo por fuertes vientos

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles 6 de mayo con contrastes en gran parte del país: persistirá una intensa onda de calor, pero también se esperan lluvias, rachas fuertes de viento e incluso posibles tolvaneras y torbellinos en algunas regiones.
Las condiciones climáticas obligan a tomar precauciones, especialmente en zonas donde coincidirán altas temperaturas con fenómenos meteorológicos.
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Onda de calor dominará gran parte del país
La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a extremadamente caluroso en buena parte del territorio nacional.
Entre los puntos más relevantes:
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- Temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Guerrero y San Luis Potosí
- Valores de 40 a 45 °C en estados como Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla
- Regiones con 35 a 40 °C en el norte y centro del país
- En la Ciudad de México, se esperan máximas de 31 a 33 °C
Además, la onda de calor seguirá afectando regiones del centro, sur y sureste, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor y deshidratación.
Lluvias y tormentas eléctricas en el centro y sureste
A pesar del calor, el ingreso de humedad provocará lluvias en diversas zonas del país.
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Se prevé:
- Chubascos (5 a 25 mm) en: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en: Guanajuato, Michoacán, Guerrero Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo
Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de:
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Descargas eléctricasRachas de vientoReducción de visibilidad
Vientos fuertes y riesgo de tolvaneras
El viento será otro de los factores importantes para este miércoles, especialmente en el norte del país.
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Condiciones previstas:
- Rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango y Zacatecas
- Posibles torbellinos en Coahuila
- Vientos de hasta 60 km/h en varias entidades del norte y occidente
- Rachas de 30 a 50 km/h en el centro, incluida la Ciudad de México
Las autoridades advierten que estas ráfagas podrían:
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- Derribar árboles y anuncios publicitarios
- Generar tolvaneras en zonas áridas
- Afectar la visibilidad en carreteras
Valle de México: calor, bruma y lluvias aisladas
Para la región del Valle de México, donde se ubica la Ciudad de México, se espera un día con cambios a lo largo de la jornada.Pronóstico detallado:
- Mañana: ambiente fresco a templado, con bancos de niebla en zonas altas
- Tarde: ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado
- Lluvias: aisladas en la capital y chubascos en el
- Estado de MéxicoViento: rachas de hasta 40 km/h
En Toluca, las temperaturas serán más bajas, con máximas de hasta 27 °C.
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Recomendaciones ante el clima extremo
Ante este panorama, se recomienda a la población tomar medidas preventivas:
- Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre 11:00 y 16:00 horas
- Mantenerse bien hidratado
- Usar protector solar y ropa ligera
- Resguardarse durante tormentas eléctricas
- Asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento
- Extremar precauciones al conducir por posibles tolvaneras o lluvia
Un clima contrastante para iniciar mayo
El 6 de mayo estará marcado por la combinación de calor intenso, lluvias dispersas y fuertes vientos en distintas regiones del país.
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Este escenario refleja la complejidad de las condiciones atmosféricas actuales, donde la onda de calor convive con sistemas que generan inestabilidad.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de protección civil ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.
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