América vs Mazatlán: precios de los boletos para ver el partido de la jornada 11 en el Ciudad de los Deportes

América recibirá al Mazatlán en la jornada número 11 en el Estadio Ciudad de los Deportes (X@ClubAmerica)

América dio a conocer la lista de precios oficiales para su partido contra Mazatlán correspondiente a la jornada número 11 del Clausura 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas buscarán seguir enderezando su camino en el torneo y tratarán de sumar puntos importantes ante uno de los equipos que permanecen en el fondo de la tabla general.

Precios de los boletos para el América vs Mazatlán en el Ciudad de los Deportes

De acuerdo con lo publicado por el club de Coapa, los precios de las entradas en el Ciudad de los Deportes para su partido ante los Cañoneros van desde los 300 pesos, hasta los 900 pesos, según sea la zona. Cabe mencionar que en las zonas Preferente sur, Cabecera norte y Cabecera sur hay 2x1.

Preferente sur | 300 pesos.

Cabecera norte | 300 pesos.

Cabecera sur | 300 pesos.

Preferente lateral | 250 pesos.

Platea lateral (esquinas) | 300 pesos.

Platea lateral (central alta) | 400 pesos.

Platea lateral (central baja) | 400 pesos.

Especial club (techado) | 900 pesos.

La venta inició este martes 11 de marzo a través de la página FANKI.COM.MX. Con este ajuste en la sede y promociones especiales en varias zonas, el club busca incentivar la asistencia y el apoyo de su afición en una etapa determinante del torneo.

De acuerdo con lo publicado por el club de Coapa, los precios de las entradas en el Ciudad de los Deportes para su partido ante los Cañoneros van desde los 300 pesos, hasta los 900 pesos (X@ClubAmerica)

¿Cómo llegarán América y Mazatlán al partido de la jornada 11?

La reciente victoria del América ante Querétaro en el Estadio Corregidora proporcionó un alivio a la escuadra azulcrema. El marcador final, 2-1 a favor, se definió con goles de Brian Rodríguez y Patricio Salas, lo que permitió al equipo sumar tres puntos vitales en la lucha por mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

En lo que va del Clausura 2026, los dirigidos por André Jardine no han conseguido la regularidad esperada y actualmente ocupan la octava posición de la tabla general con 14 puntos, tras conseguir cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates. Esta campaña ha estado marcada por altibajos, por lo que cada partido representa una oportunidad para enderezar el rumbo.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Juarez - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 4, 2026 Club America players look dejected after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Por el lado visitante, Mazatlán llega con la motivación de haber superado con claridad al León en su último compromiso. El equipo comandado por Sergio Bueno se impuso con un marcador de 4-2 en el Estadio El Encanto, resultado que les permite mirar con optimismo su visita a la Ciudad de México pese a un torneo lleno de dificultades.

Actualmente, los Cañoneros se encuentran en la decimocuarta posición, con 10 puntos tras tres victorias, un empate y seis derrotas. Este rendimiento evidencia los desafíos que enfrenta el cuadro mazatleco para alejarse de los últimos lugares y aspirar a una mejor ubicación en la tabla.