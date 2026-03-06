Joao Pedro lanza guiño sobre su posible fichaje con América

El brasileño ya sabe lo que es anotarle un golazo al América. (Ilustración: Jovani Pérez)

La racha goleadora de Joao Pedro con el Atlético San Luis lo ha posicionado como uno de los nombres más mencionados del torneo.

El atacante ítalo-brasileño ha dejado claro que su presente en México es motivo de satisfacción personal, aunque no oculta que vestir la camiseta de un club “grande” le atrae.

A lo largo del Clausura 2026, Joao Pedro ha marcado nueve goles en nueve partidos. Este rendimiento lo llevó a responder abiertamente sobre su futuro en una entrevista para TUDN.

El delantero reconoció: “sería un honor jugar en un equipo así de grande”, en referencia a cuando se le preguntó si jugaría para América, aunque matizó que su bienestar actual en San Luis lo mantiene enfocado.

Al ser consultado por el histórico Carlos Reinoso, el atacante expresó que la historia azulcrema es reconocida por cualquier futbolista y que entiende el atractivo de un hipotético fichaje.

Actualmente es el líder absoluto del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul buscó a Joao Pedro, pero el delantero eligió a San Luis

Durante el mercado de invierno, Joao Pedro recibió propuestas concretas. Entre ellas, una oferta desde Italia y conversaciones con el Cruz Azul.

El delantero explicó que la posibilidad de unirse a La Máquina existió, pero optó por continuar en San Luis, resaltando: “quedarme en San Luis fue muy bueno y se nota”.

Para el jugador, la tranquilidad y estabilidad que ha encontrado en el club potosino han sido determinantes para su desempeño en la cancha.

Antes del duelo directo entre Atlético San Luis y Cruz Azul por la Jornada 10, el artillero detalló que el interés de los cementeros fue real, aunque siempre priorizó su continuidad.

Joao Pedro igualó con figuras como Paulinho y Armando ‘Hormiga’ González en la tabla de goleo desde su llegada en el Apertura 2025, lo que elevó su cotización en el mercado mexicano.

Actualmente, Joao Pedro es uno de los delanteros más efectivos de la Liga MX. Su nombre se menciona tanto en rumores de transferencias como en las quinielas por el título de goleo.

Según explicó, su deseo de competir por un campeonato se mantiene intacto, pero siempre mostrando respeto hacia el club que le abrió las puertas en México.

En vísperas de enfrentar a uno de los clubes que intentó ficharlo, Joao Pedro mantiene la mira puesta en los objetivos colectivos.

Para el delantero, el reconocimiento de los grandes equipos es consecuencia de su trabajo, pero reafirma que su prioridad sigue siendo responder en la cancha con los colores del Atlético San Luis.

Joao Pedro también subrayó que si bien jugar en América sería un honor, el fútbol suele deparar sorpresas. Por ahora, el atacante disfruta su presente y deja abiertas las puertas a nuevos retos, siempre con el compromiso de seguir creciendo en el fútbol mexicano.