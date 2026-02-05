¿Qué detiene el fichaje de Joao Pedro a Cruz Azul? Revelan detalles de la negociación

João Pedro, líder y máximo anotador del torneo con cuatro goles, sigue concentrado en el proyecto de San Luis, aunque la directiva enfrenta presiones del Cruz Azul. (Especial)

Cruz Azul continúa en negociaciones con Atlético San Luis por el traspaso de Joao Pedro a pocos días de que se termine el mercado de fichajes de la Liga MX. Sin embargo, en las últimas horas la posible venta del atacante brasileño se habría quedado “trabada”.

La Máquina de Nicolás Larcamón sigue en busca de un jugador que acompañe a Gabriel “Toro” Fernández en el ataque y que sustituya la baja de Ángel Sepúlveda, quien ahora pertenece a las Chivas de Guadalajara.

Cabe señalar que hasta el momento varios nombres fueron considerados en la órbita del equipo cementero: Henry Martín, Matías Arezo o Luiz Araujo estuvieron entre las opciones evaluadas por la directiva, aunque ninguno se concretó.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - January 14, 2026 Atletico San Luis' Joao Pedro celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Qué detiene el fichaje de Joao Pedro a Cruz Azul?

Según César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes de la Liga MX, el Atlético de San Luis continúa decidido a mantener a Joao Pedro en sus filas, a pesar del interés de la Máquina en sumar al delantero a su plantel para el Clausura 2026.

Además, las negociaciones se han visto detenidas porque el jugador brasileño ha exigido condiciones contractuales que exceden los límites económicos establecidos por la directiva cementera.

Números de Joao Pedro

Joao Pedro ha logrado cifras notables desde que se incorporó al conjunto potosino en el fútbol mexicano. Antes de la cuarta jornada del Clausura 2026, el delantero había participado en 20 partidos y sumaba 1,769 minutos en la cancha.

En la etapa regular, el atacante sudamericano marcó 14 goles, lo que lo consolidó como elemento esencial para el equipo. Estos números evidencian la constancia y precisión que Joao Pedro ha aportado al ataque desde que arribó a la Liga MX.

El brasileño fue la figura del partido al anotarle un golazo al América. (Ilustración: Jovani Pérez)

Altas y bajas de la Máquina en este mercado de fichajes

La expectativa en torno a los movimientos de Cruz Azul creció tras la salida de varios de sus jugadores más destacados en el inicio del torneo. La directiva debió replantear su estrategia después de que figuras como Ignacio Rivero, Lorenzo Fravelli, Mateusz Bogusz, Carlos Vargas, Camilo Cándido y Jorge Sánchez (aún no oficial) abandonaron el plantel.

En el capítulo de refuerzos, la llegada de Agustín Palavecino representó la principal apuesta del club para fortalecer el mediocampo. Las primeras jornadas mostraron al argentino como un jugador capaz de aportar dinamismo y presencia en el terreno de juego.

Necaxa hizo oficial la llegada de Lorenzo Faravelli (X@ClubNecaxa)

El intento de sumar a Miguel Borja generó altas expectativas entre la afición. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y la transferencia se cayó en los últimos momentos, dejando al equipo sin una de las piezas que más necesitaba para el ataque.

Además, se prevé que Christian Ebere se incorpore próximamente al conjunto celeste. El acuerdo por el atacante nigeriano incluyó la salida de Camilo Cándido hacia Atlético Nacional de Uruguay, en una negociación que buscó beneficios para ambas instituciones.