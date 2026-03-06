Clásico Mundial de Beisbol: sigue en vivo el juego entre México y Gran Bretaña

Luis Urías, jugador de los Oakland Athletics, causa baja del roster de la Selección Mexicana de Béisbol para la primera ronda del evento luego de reportar una molestia que sintió en el juego de preparación contra los Dodgers de Los Ángeles el pasado miércoles. Su lugar lo toma Mateo Gil, jugador de los Charros de Jalisco y actual campeón de la Serie del Caribe.
El equipo de Benjamín Gil salta al terreno de juego con una alineación ambiciosa en sus primeros bates. El catcher de los Toronto Blue Jays, Alejandro Kirk, es una de las piezas clave para este partido.
La Selección Mexicana debutará este viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol frente a Gran Bretaña, en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Daikin Park de Houston, Texas, abriendo el telón de la competencia para ambos equipos.
El equipo mexicano ya se encuentra en el Daikin Park de Houston, Texas, para su primer enfrentamiento del torneo.