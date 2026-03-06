México Deportes

Clásico Mundial de Beisbol: sigue en vivo el juego entre México y Gran Bretaña

La novena azteca hará su debut en el montículo buscando superar su actuación del 2023 cuando cayeron en semifinales

17:03 hsHoy

Baja por lesión

Luis Urías, jugador de los Oakland Athletics, causa baja del roster de la Selección Mexicana de Béisbol para la primera ronda del evento luego de reportar una molestia que sintió en el juego de preparación contra los Dodgers de Los Ángeles el pasado miércoles. Su lugar lo toma Mateo Gil, jugador de los Charros de Jalisco y actual campeón de la Serie del Caribe.

El campeón mexicano llega a
El campeón mexicano llega a la novena de Benjamín Gil como emergente tras la lesión de uno de los mejores elementos del equipo tricolor. (IG Charros de Jalisco)
16:53 hsHoy

Alineaciones

El equipo de Benjamín Gil salta al terreno de juego con una alineación ambiciosa en sus primeros bates. El catcher de los Toronto Blue Jays, Alejandro Kirk, es una de las piezas clave para este partido.

Así será la alineación de
Así será la alineación de México para el primer partido del campeonato. (TW @mexicobeis)
16:49 hsHoy

¿En dónde ver el partido?

México vs Gran Bretaña: cuándo y dónde ver el debut de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

El cuadro tricolor tendrá un par de encuentros amistosos ante Arizona Diamondbacks y Dodgers previo a su debut en el torneo

El cuadro tricolor tendrá un
El cuadro tricolor tendrá un par de encuentros amistosos ante Arizona Diamondbacks y Dodgers previo a su debut en el torneo. (Infobae México: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana debutará este viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol frente a Gran Bretaña, en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Daikin Park de Houston, Texas, abriendo el telón de la competencia para ambos equipos.

Leer la nota completa
16:48 hsHoy

El equipo mexicano ya se encuentra en el Daikin Park de Houston, Texas, para su primer enfrentamiento del torneo.

México integrará el Grupo B
México integrará el Grupo B en Houston junto a Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil e Italia, enfrentando rivales de diferentes perfiles y fortalezas. (X/ @MexicoBeis)

Clásico Mundial de BéisbolSelección MexicanaMéxicoGran BretañadebutbéisbolBenjamín Gilmexico-deportes

