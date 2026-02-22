México Deportes

México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026: rivales, calendario y figuras clave del roster

La Novena Mexicana comenzará su camino el 6 de marzo con la misión de superar la histórica participación de la edición pasada

México integrará el Grupo B
México integrará el Grupo B en Houston junto a Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil e Italia, enfrentando rivales de diferentes perfiles y fortalezas. (X/ @MexicoBeis)

La expectativa crece en el deporte mexicano, ya que en un par de días la Selección Mexicana de Béisbol afrontará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la misión de superar el histórico tercer lugar conseguido en 2023.

Dirigidos por Benjamín Gil y con nombres como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Javier Assad, Joey Meneses y los hermanos Luis y Ramón Urías, los tricolores cuentan con un roster confiable en la rotación que mezcla solidez, experiencia y juventud.

El equipo dirigido por Benjamín
El equipo dirigido por Benjamín Gil buscará superar el histórico tercer puesto de 2023 enfrentando un grupo complicado, con rivales como Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y Brasil en la primera fase del torneo (Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

México competirá en el Grupo B con sede en Houston, donde enfrentará a Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia. En este sentido, cada rival presenta un reto distinto: desde la potencia estadounidense hasta la juventud británica, pasando por la experiencia italiana y el hambre de triunfo brasileña.

Gran Bretaña: el debut contra un equipo joven

Gran Bretaña debutó en 2023 y busca avanzar de la primera etapa por primera vez.

  • Figuras destacadas: Jazz Chisholm Jr., Trayce Thompson.
  • Prospectos jóvenes: Harry Ford y otros talentos emergentes.
  • Historial: primera victoria histórica en 2023 frente a Colombia.
  • Calendario: México abre contra ellos el 6 de marzo.
La estrella de Gran Bretaña
La estrella de Gran Bretaña en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol fue Chavez Young, quien ahora cederá la batuta a prospectos como Jazz Chisholm Jr. y Trayce Thompson. (Foto: Zachary BonDurant-USA TODAY Sports)

Aunque carecen de trayectoria en la competición, los británicos pueden complicar con su energía y velocidad. México deberá imponer condiciones desde temprano con su ofensiva liderada por Arozarena y Joey Meneses para evitar un juego cerrado.

Brasil: el regreso tras más de una década

Brasil regresa al Clásico tras 13 años sin asistir, con la meta de conseguir su primera victoria.

  • Jugadores clave: Dante Bichette Jr. Eric Pardinho, Thyago Vieira.
  • Pitcheo variado: brazos en Japón, México y MLB.
  • Historial: debut en 2013 con marca de 0-3.
  • Calendario: México los enfrenta el 8 de marzo.
Brasil regresa al Clásico Mundial
Brasil regresa al Clásico Mundial tras 13 años y será el segundo rival de México. (X/ @WBCBaseball)

Brasil parte como el rival más débil en el papel, pero puede sorprender. El combinado tricolor deberá mantener la concentración y aprovechar su mayor profundidad para asegurar un triunfo clave en la clasificación.

Estados Unidos: el rival a vencer

Estados Unidos llega como el rival más fuerte y como uno de los favoritos al título por su extenso repertorio de estrellas.

  • Estrellas ofensivas: Aaron Judge, Bryce Harper, Paul Goldschmidt.
  • Pitcheo de élite: Paul Skenes, Logan Webb, Clayton Kershaw.
  • Historial: Campeón en 2017, subcampeón en 2023.
  • Calendario: México se mide contra ellos el 9 de marzo.
Estados Unidos, subcampeón vigente y
Estados Unidos, subcampeón vigente y campeón en 2017, representa el mayor reto del grupo para la ofensiva mexicana encabezada por Arozarena. REUTERS/Issei Kato

El duelo contra Estados Unidos se muestra como el más exigente. La Novena Mexicana necesitará que Assad y Urquidy contengan la ofensiva y que Arozarena y Meneses aprovechen cada turno al bate para repetir la hazaña de 2023.

Italia: el caballo negro

Italia sorprendió en 2023 al clasificar a cuartos de final y en esta ocasión buscará no sólo repetir la hazaña sino superarla.

  • Jugadores clave: Vinnie Pasquantino, Dominic Canzone, Aaron Nola.
  • Estilo: combativo, aprovecha errores defensivos.
  • Historial: mejor actuación en 2023, eliminados por Japón.
  • Calendario: México los enfrenta el 11 de marzo.

Italia será un rival incómodo, con talento en MLB y hambre de triunfo. Para superarlos será necesario que la Selección Mexicana se apoye en la dupla de los hermanos Urías y en la solidez de Alejandro Kirk detrás del plato para neutralizar su ofensiva.

Italia regresa al Clásico Mundial
Italia regresa al Clásico Mundial de Béisbol tras su destacada actuación de 2023, en la que cayeron en cuartos de final ante el Japón de Shohei Othani. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

De esta manera, México tendrá un calendario desafiante, pero también un roster equilibrado que mezcla estrellas consolidadas y jóvenes con hambre de triunfo. Por ello, la misión es clara: superar el tercer lugar de 2023 y demostrar que el béisbol mexicano tiene armas para competir por un título mundial.

