México vs Brasil: cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Con figuras de Grandes Ligas y el respaldo del público, México enfrentará a un Brasil renovado en la cita del Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026. (Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

La Selección Mexicana de Beisbol continúa su camino en el Clásico Mundial 2026 con un encuentro clave frente a Brasil, en la segunda jornada del Grupo B.

El equipo dirigido por Benjamín Gil llega con la misión de sumar una victoria importante que lo acerque a la clasificación y refuerce su condición de favorito, mientras que Brasil busca dar la sorpresa en su regreso al torneo tras 13 años de ausencia.

México parte como favorito en su segundo duelo del Grupo B con figuras como Taijuan Walker, Randy Arozarena, Alejandro Kirk y Rowdy Téllez. (X: @MexicoBeis)

Este partido representa una oportunidad ideal para que los aficionados mexicanos puedan continuar con el seguimiento a la Novena Mexicana. Además, el duelo contará con una amplia cobertura en televisión y plataformas digitales.

Cuándo y dónde se juega el México vs Brasil

El enfrentamiento entre México y Brasil será uno de los momentos destacados de la fase de grupos en el torneo. Por su parte, México confirmó que su pitcher abridor será Taijuan Walker (Philadelphia Phillies), quien se encuentra listo para aportar experiencia y solidez desde el montículo:

Fecha: 8 de marzo de 2026

Hora: 7:00 PM (hora del centro de México)

Lugar: Daikin Park, Houston, Texas

Motivo: Segundo partido de México en el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol

La presencia de un gran número de seguidores mexicanos en Texas asegura una atmósfera única para el duelo del Grupo B. (Foto: Maria Lysaker-Imagn Images)

Disputar el encuentro en la casa de los Astros garantiza un ambiente con fuerte presencia de seguidores mexicanos y una atmósfera competitiva para ambas selecciones.

Dónde ver el partido en México

Los aficionados podrán disfrutar del México vs Brasil a través de distintas opciones de transmisión, tanto en señal abierta como en plataformas digitales y televisión de paga.

Televisión abierta: Canal 9

Televisión de paga y streaming: ESPN, ViX, TUDN, Disney+

Streaming internacional: MLB.TV

Brasil retorna al Clásico Mundial tras 13 años de ausencia con un equipo joven y figuras como Dante Bichette Jr. y Eric Pardinho. (X/ @WBCBaseball)

Esta variedad de canales y servicios asegura acceso para todos los seguidores, manteniendo la emoción del torneo al alcance de la mayor parte del público interesado.

Qué esperar del encuentro: cómo llegan y figuras clave

México llega como favorito, respaldado por un roster con presencia de Grandes Ligas y resultados sólidos en los partidos de preparación. Brasil, tras trece años fuera del torneo, presenta un equipo joven que mostró dificultades defensivas y de pitcheo en sus juegos previos.

Figuras de México: Taijuan Walker, Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Rowdy Téllez

Figuras de Brasil: Dante Bichette Jr., Eric Pardinho, Thyago Vieira

Balance previo: México logró una victoria y una derrota en sus juegos de preparación; Brasil perdió sus dos partidos con marcadores abultados

El experimentado pitcher Taijuan Walker abrirá por la Novena Mexicana en el Daikin Park. (Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

De esta manera, el encuentro se muestra como una oportunidad para que México afiance su paso en el torneo y para que Brasil demuestre competitividad en su regreso al máximo escenario del beisbol internacional.

La cita está lista para vivir una noche de emociones y acompañar a la Novena Mexicana en su búsqueda de un nuevo triunfo.