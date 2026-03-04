Quién narrará la Fórmula 1 en México: esto se sabe

El piloto mexicano regresa a la F1 tras un año de ausencia. (Jesús Aviles / Infobae México)

Sergio “Checo” Pérez, tras un año fuera de las pistas, regresará a la Fórmula 1, lo que ha reavivado el entusiasmo en el país y habría llevado a las televisoras locales a reorganizar su oferta de transmisión del deporte motor.

Esta nueva etapa no solo estará marcada por el regreso del piloto tapatío a la máxima categoría del automovilismo, sino también por cambios significativos en la forma en que los fanáticos mexicanos podrán seguir cada carrera y, sobre todo, en quiénes serán las voces encargadas de narrar la emoción en español.

Cambios en los derechos de transmisión para México

A partir de este año, los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en México permanecen bajo el control de Sky Sports México y Televisa, quienes asumieron la cobertura desde noviembre pasado y la mantendrán hasta 2028.

Esto ha generado ajustes en las plataformas de acceso: ahora, los seguidores podrán ver las carreras no solo por streaming, sino también a través de sistemas de televisión de paga como Izzi TV y Sky.

Los usuarios que prefieran evitar la contratación de paquetes completos de Izzi pueden optar por el servicio Izzi+, que, por 249 pesos, ofrece acceso al paquete básico con la Fórmula 1 incluida.

Así, los aficionados dispondrán de dos opciones principales para seguir la temporada: la aplicación oficial de F1 TV y el canal de Sky Sports.

Quiénes serán los narradores en F1 TV y Sky Sports México

En lo referente a las voces que acompañarán las transmisiones, se confirmó que la transmisión de F1 TV para México ya no contará con el tradicional equipo liderado por Fernando Tornello, periodista argentino que por años fue el referente de las narraciones en español.

El reconocido narrador ya no se podrá oír en la transmisión mexicana de F1TV.

Tornello, junto a figuras como Juan Fossaroli, Albert Fábrega y Cochito López, dejarán de estar presentes en la señal oficial para México.

En su lugar, rumores indicarían que Luis Manuel “Chacho” López, Diego Mejía y Juan Pablo Montoya tomarán el relevo como narradores principales en la plataforma digital.

Para la señal de F1TV en México, López sería el narrador principal. (IG/@chacho_lml)

Por su parte, Sky Sports México ofrecería una cobertura dirigida por Sam Reyes, Sergio Rodríguez y Manuel Barrera, quienes serán responsables de transmitir la emoción de cada carrera a la audiencia nacional, de igual manera, a falta de confirmación oficial.

El narrador de TUDN tomaría las riendas de la transmisión para la señal de Sky Sports. (IG:/@samreyesh)

Esta reconfiguración busca ofrecer una experiencia más personalizada y alineada con la creciente afición mexicana.

Los movimientos en los equipos de narradores se vinculan directamente con la intención de acercar la Fórmula 1 al público local.

El regreso de la Fórmula 1 está programado para el Gran Premio de Australia, que se disputará el sábado 7 de marzo de 2026 en el Circuito de Albert Park. La carrera iniciará a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse tanto por Sky Sports como por F1 TV.