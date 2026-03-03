México Deportes

Checo Pérez confirma por qué decidió volver a la Fórmula 1 con Cadillac

El tapatío afrontará su décima quinta temporada con una motivación que va más allá de la pista

Guardar
(REUTERS/Hamad I Mohammed)
(REUTERS/Hamad I Mohammed)

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez explicó que su regreso a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac tiene una motivación que trasciende lo deportivo.

A días de su reaparición oficial en el Gran Premio de Australia, el tapatío reveló que la decisión estuvo impulsada por su familia y, en particular, por el deseo de que sus hijos lo vean competir en la etapa final de su carrera.

El mexicano volverá a la parrilla tras un año sabático, luego de su salida de Red Bull Racing en 2024, y afrontará su décima quinta temporada en la máxima categoría.

La razón familiar detrás de su regreso

(GQ)
(GQ)

En entrevista con GQ, Checo habló sobre el proceso que lo llevó a tomar la decisión de regresar a la Fórmula 1 y puso en primer plano a su entorno más cercano.

“Ellos lo son todo para mí. La familia es lo más importante y la clave principal de este regreso. Siempre soñé con que mis hijos me vieran correr, especialmente durante esta última etapa de mi carrera”, declaró el piloto mexicano.

Pérez señaló que, cuando se presentó la oportunidad de volver a competir, no dudó en aceptarla, ya que uno de sus mayores anhelos era compartir esa experiencia profesional con sus hijos desde las gradas o el paddock.

Una nueva etapa tras su salida de Red Bull

(REUTERS/Yves Herman)
(REUTERS/Yves Herman)

El piloto también afronta esta temporada como un nuevo capítulo luego de su salida de Red Bull, pese a contar con un año más de contrato. La desvinculación marcó el cierre de una etapa que no esperaba concluir de esa manera.

Con el respaldo de su familia como principal impulso, Pérez se declaró listo para iniciar su ciclo con Cadillac este fin de semana en Australia, donde marcará oficialmente su retorno a la máxima categoría del automovilismo.

Temas Relacionados

Checo PérezFórmula 1Cadillacmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Selección Femenil Mexicana con paso firme de cara al Mundial 2027 tras aplastante derrota frente a Santa Lucía

Con un marcador contundente, la confianza dentro del equipo dirigido por Pedro López se ve sólido para enfrentar el proceso del hexagonal en Concacaf

Selección Femenil Mexicana con paso

¿México campeón? Luis Figo está convencido que el Tri tiene todo para llevarse el Mundial 2026

El portugués generó altas expectativas de la afición azteca con esta declaración que emociona a todos

¿México campeón? Luis Figo está

México destaca con seis medallas en el Canada Open de Taekwondo

Daniela Souza brilló nuevamente en el panorama internacional con una medalla de oro en la categoría de los -49 kg

México destaca con seis medallas

El mensaje de Matías Grande a Checo Pérez previo a la nueva temporada de Fórmula 1

El referente del tiro con arco destacó el talento y la trayectoria del piloto mexicano

El mensaje de Matías Grande

Puebla será sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

Con rondas clasificatorias y finales en el corazón de la ciudad, Puebla marcará el inicio del calendario mundial de la disciplina

Puebla será sede de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del PCC a la Mocro

Del PCC a la Mocro Maffia europea: la disputa del CJNG en el tablero mundial tras la muerte de “El Mencho”

¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González, la hija de “El Mencho” que habría sido vista en su funeral?

Ernestina Godoy designó a 11 nuevos fiscales federales en el país

Caen tres presuntos integrantes de la Familia Michoacana en el mercado de Morelos en Puebla

Detienen a cinco presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Raquel Bigorra defiende la diversidad

Raquel Bigorra defiende la diversidad religiosa tras rumores sobre Carmen Salinas: “Cada quien tiene su trato directo”

Cazzu es blanco de ataques tras supuesta burla contra Ángela Aguilar durante show en Argentina

¿Qué es rizólisis facetaria? El procedimiento por el que Aurora Valle fue hospitalizada

La inesperada reacción de Victoria Ruffo frente a los rumores sobre Carmen Salinas y el pódcast de Saskia Niño de Rivera

Así opinaba Ángela Aguilar del reguetón y esta fue su condición para grabarlo

DEPORTES

Gran Premio de Australia: cuándo

Gran Premio de Australia: cuándo y dónde ver el debut de Checo Pérez con Cadillac en México

Selección Femenil Mexicana con paso firme de cara al Mundial 2027 tras aplastante derrota frente a Santa Lucía

¿México campeón? Luis Figo está convencido que el Tri tiene todo para llevarse el Mundial 2026

México destaca con seis medallas en el Canada Open de Taekwondo

El mensaje de Matías Grande a Checo Pérez previo a la nueva temporada de Fórmula 1