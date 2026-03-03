Checo Pérez confirma por qué decidió volver a la Fórmula 1 con Cadillac

(REUTERS/Hamad I Mohammed)

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez explicó que su regreso a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac tiene una motivación que trasciende lo deportivo.

A días de su reaparición oficial en el Gran Premio de Australia, el tapatío reveló que la decisión estuvo impulsada por su familia y, en particular, por el deseo de que sus hijos lo vean competir en la etapa final de su carrera.

El mexicano volverá a la parrilla tras un año sabático, luego de su salida de Red Bull Racing en 2024, y afrontará su décima quinta temporada en la máxima categoría.

La razón familiar detrás de su regreso

(GQ)

En entrevista con GQ, Checo habló sobre el proceso que lo llevó a tomar la decisión de regresar a la Fórmula 1 y puso en primer plano a su entorno más cercano.

“Ellos lo son todo para mí. La familia es lo más importante y la clave principal de este regreso. Siempre soñé con que mis hijos me vieran correr, especialmente durante esta última etapa de mi carrera”, declaró el piloto mexicano.

Pérez señaló que, cuando se presentó la oportunidad de volver a competir, no dudó en aceptarla, ya que uno de sus mayores anhelos era compartir esa experiencia profesional con sus hijos desde las gradas o el paddock.

Una nueva etapa tras su salida de Red Bull

(REUTERS/Yves Herman)

El piloto también afronta esta temporada como un nuevo capítulo luego de su salida de Red Bull, pese a contar con un año más de contrato. La desvinculación marcó el cierre de una etapa que no esperaba concluir de esa manera.

Con el respaldo de su familia como principal impulso, Pérez se declaró listo para iniciar su ciclo con Cadillac este fin de semana en Australia, donde marcará oficialmente su retorno a la máxima categoría del automovilismo.