Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

La máxima goleadora histórica del América Femenil llega al Utah Royals donde se espera que impulse la ofensiva del club en la próxima temporada de la National Women’s Soccer League estadounidense

La máxima anotadora del club
La máxima anotadora del club se marchó a Estados Unidos. (Infobae México)

Kiana Palacios, delantera mexicana histórica del América Femenil, iniciará una nueva etapa en su carrera al incorporarse al Utah Royals de la National Women’s Soccer League (NWSL) para la temporada 2026.

El fichaje de la máxima goleadora del club azulcrema representa tanto un salto para la futbolista que busca nuevos aires, como un refuerzo ofensivo clave para el equipo estadounidense.

Así es el club donde llega Palacios

El Utah Royals tiene como sede Salt Lake City y fue fundado en 2017. La escuadra participó en la NWSL entre 2018 y 2020, reingresando a la máxima competición en 2024.

En su primer año, el club consiguió su mejor resultado al alcanzar la quinta posición, lugar que repitió en la NWSL Challenge Cup de 2020 tras llegar a los cuartos de final. En la temporada 2025, los Royals finalizaron en el puesto número 12.

Oct 13, 2024; Sandy, Utah,
Oct 13, 2024; Sandy, Utah, USA; Utah Royals FC starting eleven pose before the match against Seattle Reign FC at America First Field. Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images

El camino de Palacios con el América comenzó en el Apertura 2021. En cinco años y nueve torneos, disputó 174 partidos y marcó 91 goles, cifra que la consagra como la máxima anotadora en la historia de la institución.

El registro la ubica por encima de Daniela Espinosa con 86 goles, Casandra Cuevas y Katty Martínez con 53 cada una, y Scarlett Camberos con 52.

Además, la futbolista mexicana obtuvo el título de Liga MX Femenil en el Clausura 2023, tras la victoria sobre Pachuca.

Antes de su llegada al fútbol mexicano, Palacios jugaba en el LA Galaxy de la Women’s Premier Soccer League, tercera división federal de Estados Unidos.

Su regreso al país norteamericano en 2026 la suma al grupo de mexicanas activas en la NWSL. La directiva del Utah Royals, al anunciar el fichaje, destacó que la contratación busca potenciar la ofensiva del equipo.

Se espera que su compostura frente a la portería, combinada con su liderazgo y su producción ofensiva, fortalezca la delantera de Utah mientras el club se prepara para la temporada 2026 de la NWSL”.

Palacios se despide del América con récord y reconocimiento institucional

El impacto de Palacios en el conjunto de Coapa no se limita a sus registros goleadores. Desde su llegada, “Super Ki” se consolidó rápidamente como titular y, gracias a su liderazgo, llegó a portar el gafete de capitana.

La institución organizó una despedida oficial para homenajear sus contribuciones durante cinco años de carrera, gesto que evidencia su relevancia interna.

El trámite financiero de la operación no fue revelado. Sin embargo, la gran relación de la jugadora con el América Femenil habría influido de gran manera para hacer más fácil su traspaso.

Irene Guerrero celebra con Kiana
Irene Guerrero celebra con Kiana Palacios su gol que sentención una eliminatoria ante Chivas. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

El debut de Kiana Palacios con el Utah Royals

El primer partido en el que Palacios podría debutar con el Utah Royals está programado frente al KC Current, el 14 de marzo a las 14:00 (hora del centro de México), dentro del calendario de la NWSL.

