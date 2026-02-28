México Deportes

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América

Tras una semana de incertidumbre causada por los hechos de violencia, la Liga BBVA MX Femenil confirmó el esperado duelo entre Chivas y América en el Estadio Akron

Quedó definida la fecha para
Quedó definida la fecha para el Clásico Nacional Femenil (X/ @ChivasFemenil)

Tras los hechos de violencia registrados en Jalisco y otros estados, ocurridos el 22 de febrero, la Liga MX Femenil se vio obligada a suspender el esperado Clásico Nacional entre Chivas y América.

Las autoridades de seguridad consideraron que ni el Estadio Akron ni el entorno presentaban garantías suficientes para la realización del encuentro, lo que llevó a la reprogramación tanto de este partido como de otros eventos deportivos en la región.

La espera para la afición, sin embargo, está próxima a llegar a su fin. Mediante un comunicado oficial, la Liga BBVA MX Femenil confirmó que el duelo correspondiente a la Jornada 10 se jugará el 10 de marzo a las 19:07 horas.

El balón volverá a rodar en el Estadio Akron, según la información difundida por la organización. La nueva fecha permite a los clubes ajustar sus calendarios tras una semana de incertidumbre.

Comunicado oficial de la Liga
Comunicado oficial de la Liga MX para la reprogramación del Clásico Nacional femenil. (X/@LigaBBVAFemenil)

Recorren el Chivas vs Juárez

Al fijar la jornada pendiente entre Chivas y América, la Liga MX Femenil implementó ajustes adicionales para evitar la coincidencia con otros compromisos.

El partido entre Guadalajara y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 11, también debió ser pospuesto.

En el anuncio, la liga detalló que este encuentro se disputará el lunes 20 de abril a las 19:00 horas, agradeciendo expresamente a los tres clubes involucrados por su flexibilidad ante la reprogramación forzada por la coyuntura de seguridad.

La rápida respuesta de la Liga y la disposición de los equipos han permitido restablecer el calendario competitivo sin mayores alteraciones para el desarrollo del Torneo Clausura 2026.

A pesar de la presión por parte de aficionados y cuerpos técnicos, la prioridad institucional ha sido garantizar la seguridad de todos los asistentes y participantes.

Se tuvo que recorrer el
Se tuvo que recorrer el duelo de Chivas Femenil vs Juárez. (Instagram: @chivasfemenil)

Seguridad y expectativas para el Clásico Nacional

La reanudación del Clásico Nacional Femenil representa un alivio para los seguidores del fútbol en México, quienes vieron cómo la violencia impactó de forma directa en el deporte profesional.

Las autoridades esperan que no se repitan episodios similares, permitiendo que tanto el espectáculo como la vida cotidiana de miles de personas transcurra con normalidad y paz.

En el mensaje oficial, la Liga BBVA MX Femenil reiteró su compromiso por resguardar la integridad de futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados, enfatizando que los cambios en el calendario buscan “un ambiente de paz en el deporte y en la vida cotidiana de los mexicanos”.

El duelo entre Chivas y América no solo tiene repercusión deportiva, sino que también se ha convertido en un símbolo de la capacidad del fútbol femenino para sobreponerse a circunstancias ajenas a lo estrictamente deportivo.

Con la nueva fecha confirmada, la expectativa crece en torno a un partido que promete emociones tanto dentro como fuera de la cancha.

Se espera que hayan operativos
Se espera que hayan operativos especiales resguardando la integridad de la afición. (X/ @AmericaFemenil)

Temas Relacionados

ChivasAméricaClásico NacionalJaliscoLiga MX FemenilEstadio AkronLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

