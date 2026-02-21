América Femenil anuncia la salida de Kiana Palacios previo al Clásico ante Chivas

Palacios concluye un ciclo de cinco temporadas defendiendo los colores azulcremas, periodo en el que se consolidó como referente ofensiva y máxima anotadora histórica del club. Su aporte fue determinante tanto en fases regulares como en instancias decisivas, convirtiéndose en una jugadora clave dentro del proyecto deportivo.
La institución capitalina compartió un mensaje de despedida a través de sus canales oficiales, reconociendo el legado de la delantera.
“Super-Ki: Gracias por cada gol, por cada trofeo en el Club América y por convertirte en la máxima goleadora en nuestra historia.”
Durante su paso por el América, acumuló 174 encuentros oficiales y 90 anotaciones, además de conquistar un campeonato de liga. Sus cifras la posicionaron como una de las delanteras más consistentes del certamen, aportando liderazgo dentro y fuera del terreno de juego.
Su debut con América se remonta al 18 de julio de 2021 frente a Santos Laguna en el Estadio Azteca, encuentro en el que logró marcar su primer gol con la camiseta azulcrema. Desde entonces, su nombre quedó ligado a momentos clave del club.
Con su salida, América Femenil pierde a una de sus máximas referentes ofensivas, mientras que Kiana Palacios inicia una nueva etapa en el extranjero, respaldada por números y logros que la consolidan como una figura histórica en la institución.