América Femenil anuncia la salida de Kiana Palacios previo al Clásico ante Chivas

La goleadora mexicana deja a las Águilas tras cinco años en la institución donde sólo ganó un título de liga

La delantera mexicana deja a
La delantera mexicana deja a las águilas siendo la máxima goleadora de la institución. (Ilustración: Jesús Aviles)

Palacios concluye un ciclo de cinco temporadas defendiendo los colores azulcremas, periodo en el que se consolidó como referente ofensiva y máxima anotadora histórica del club. Su aporte fue determinante tanto en fases regulares como en instancias decisivas, convirtiéndose en una jugadora clave dentro del proyecto deportivo.

La institución capitalina compartió un mensaje de despedida a través de sus canales oficiales, reconociendo el legado de la delantera.

“Super-Ki: Gracias por cada gol, por cada trofeo en el Club América y por convertirte en la máxima goleadora en nuestra historia.”
Las Águilas se coronaron como
Las Águilas se coronaron como campeonas de la Liga Femenil por segunda vez en su historia. (Cuartoscuro)

Durante su paso por el América, acumuló 174 encuentros oficiales y 90 anotaciones, además de conquistar un campeonato de liga. Sus cifras la posicionaron como una de las delanteras más consistentes del certamen, aportando liderazgo dentro y fuera del terreno de juego.

Kiana Palacios, Scarlett Campeos y
Kiana Palacios, Scarlett Campeos y Sarah Luebbert celebran uno de los tantos de las Águilas.
Feb 26, 2024; Carson, California,
Feb 26, 2024; Carson, California, USA; Mexico forward Kiana Palacios (9) dribbles the ball against the United States during the second half of a game at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports

Su debut con América se remonta al 18 de julio de 2021 frente a Santos Laguna en el Estadio Azteca, encuentro en el que logró marcar su primer gol con la camiseta azulcrema. Desde entonces, su nombre quedó ligado a momentos clave del club.

Irene Guerrero celebra con Kiana
Irene Guerrero celebra con Kiana Palacios su gol que sentención la eliminatoria ante Chivas. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Con su salida, América Femenil pierde a una de sus máximas referentes ofensivas, mientras que Kiana Palacios inicia una nueva etapa en el extranjero, respaldada por números y logros que la consolidan como una figura histórica en la institución.

