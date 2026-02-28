Autoridades de Monterrey refuerzan seguridad ante la llegada del Mundial 2026

(REUTERS/Daniel Becerril)

A poco más de tres meses de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades de Monterrey aseguraron que la ciudad y el estado de Nuevo León están preparados para recibir a visitantes y equipos durante la competencia.

Los funcionarios destacaron que la seguridad será reforzada para prevenir incidentes y garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Nuevo León reforzará la seguridad hasta el Mundial

Miguel Ángel Flores Serna, secretario general del gobierno estatal, señaló que, tras los recientes eventos que pusieron en duda la seguridad del país debido a la ola de violencia ocurrida en varias localidades tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, “se mantuvo la paz” en la entidad.

El funcionario aseguró que se implementará un “patrullaje permanente de aquí al Mundial” y que la coordinación con las autoridades locales será constante. Flores Serna destacó:

“Las cosas se cuentan solas, nosotros vimos que aquí el fin de semana pasado se mantuvo la paz. El gobernador (Samuel García) fue muy claro, nos dio la instrucción que a partir del miércoles ya no se iba a hacer únicamente operación muralla de parte de Fuerza Civil, sino patrullaje permanente, entonces tenemos más patrullaje de aquí al Mundial. El tema de seguridad siempre nos va a preocupar, siempre nos va a ocupar, pero podemos decir que hoy estamos listos para este gran evento en materia de seguridad”.

Países Bajos ajusta logística para jugar en Monterrey

Por otra parte, Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey, indicó que la selección de Países Bajos visitó la ciudad para afinar detalles de su logística en caso de avanzar como primera del Grupo F y disputar su partido de Dieciseisavos de Final en el Gigante de Acero.

Hütt explicó que el objetivo es garantizar la mejor experiencia para la afición neerlandesa, coordinando con autoridades de Nuevo León, Monterrey y Guadalupe:

“Están planificando que, si quedan en primer lugar del Grupo F, van a jugar en Monterrey el 29 de junio. El objetivo y el ángulo no es deportivo, es buscando entender cómo ofrecerle una mejor experiencia al aficionado neerlandés. Están hablando de poder trabajar de la mano con las autoridades de Nuevo León, Monterrey y Guadalupe para ofrecerle una mejor experiencia a la Ola Naranja”.

El funcionario añadió que se busca coordinar la llegada de los seguidores desde Kansas City, donde se jugará el tercer partido de Países Bajos, y planificar su estadía y actividades previas al encuentro.