México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho

Soldados del Ejército Mexicano custodian el Estadio Corregidora en Santiago de Querétaro, México, antes de un partido, tras la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", y homenajes a militares caídos en la operación. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Previo al inicio del partido amistoso de la Selección Mexicana contra Islandia, en el Estadio Corregidora en Querétaro, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) pidieron un minuto de silencio en memoria de los elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que murieron el 22 de febrero, día en el que se llevó a cabo el operativo militar contra Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue abatido.

Durante la ceremonia de protocolo inicial, personal del ejército entonó el “toque de silencio” para homenajear a los elementos que fallecieron durante el combate contra el líder narcotraficante en Tapalpa, Jalisco. El sonido local pidió a la afición guardar silencio con motivo de los elementos que murieron en combate.

La reacción del público fue inmediata pues se mantuvieron de pie y respetaron el protocolo militar. De igual forma, el cuerpo técnico de Javier Aguirre participó en este acto cívico, los jugadores de ambas selecciones se mantuvieron firmes en la cancha.

Rinden homenaje a elementos del ejército que murieron en operativo contra "El Mencho" (REUTERS/Raquel Cunha)

Una vez que terminó el minuto de silencio, la afición brindó un aplauso extenso en nombre de los elementos que fallecieron en el operativo contra El Mencho. De acuerdo con el gobierno federal, fueron 25 elementos de las fuerzas armadas las que murieron.

Refuerzan seguridad en el Estadio Corregidora para el México vs Islandia

Luego de los hechos violentos en algunos puntos del país por el abatimiento de El Mencho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro en coordinación con la Sedena reforzaron la seguridad para el partido amistoso del Tri.

Antes del juego México vs Islandia en Querétaro se guardó un minuto de silencio en memoria de los elementos caídos durante el operativo contra El Mencho, líder criminal abatido el 22 de febrero en un operativo militar que puso en duda la seguridad del país en vísperas del Mundial 2026 (X/ @miseleccionmx)

El proceso de seguridad, encabezado por Iován Elías Pérez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, arrancó puntualmente a las 11:00 horas con la instalación del primer filtro de vigilancia en los accesos carreteros principales y puntos limítrofes de Querétaro, frontera con Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y Estado de México.

Según con las autoridades, estos filtros de seguridad se mantendrán antes, durante y después del partido. La estrategia operativa integra miles de cámaras conectadas al sistema estatal de videovigilancia RINO, cuyo equipo técnico realiza mantenimiento programado para asegurar su correcta operación durante toda la jornada.

Refuerzan seguridad en el Estadio Corregidora para el México vs Islandia (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El despliegue incluye personal especializado en inteligencia y análisis de campo, ocupado de anticipar incidentes a través de supervisión digital en tiempo real, lo que permite una reacción inmediata ante posibles eventualidades.

Complementando este esquema, la coordinación involucra fuerzas federales, municipales y las Fuerzas Armadas, según confirmó Pérez Hernández a Infobae. Se busca así una vigilancia constante, con filtros consecutivos que inician en los puntos de acceso y se extienden hasta la retirada del último espectador, un modelo que fusiona medidas estrictas de control preventivo y capacidad de respuesta flexible ante emergencias.