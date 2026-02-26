México Deportes

México vs Islandia EN VIVO: este es el once inicial que presenta Javier Aguirre

01:21 hsHoy

Los jugadores de la Selección Mexicana ya se encuentran en el Estadio Corregidora

El Tri ya arribó en
El Tri ya arribó en el Estadio del Querétaro. (X/@miseleccionmx)
01:18 hsHoy

Este es el once titular de la Selección Mexicana:

Así sale México vs Islandia.
Así sale México vs Islandia. (X/@miseleccionmx)
00:38 hsHoy

México vs Islandia: refuerzan seguridad en el Estadio Corregidora

El duelo entre México e Islandia en Querétaro contará con un fuerte dispositivo policial tras recientes hechos violentos en el país

El Estadio Corregidora alistó operativo
El Estadio Corregidora alistó operativo para el encuentro de México. REUTERS/Aris Martinez

El partido entre México e Islandia, programado para hoy miércoles 25 de febrero en el Estadio de la Corregidora de Querétaro reunirá a cerca de 35 mil personas, con el boletaje prácticamente agotado.

00:05 hsHoy

México vs Islandia: cuándo y dónde ver el amistoso internacional en vivo

El cuadro de Javier Aguirre disputará este encuentro con puros jugadores de la Liga Mx

El cuadro de Javier Aguirre
El cuadro de Javier Aguirre disputará este encuentro con puros jugadores de la Liga Mx. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

México se enfrentará a la selección de Islandia este miércoles 25 de febrero en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Corregidora de Querétaro como parte de los juegos amistosos que tiene preparados el cuadro de Javier Aguirre previo al debut en el Mundial 2026.

23:40 hsAyer

La Selección Mexicana de Futbol se enfrentará a la Selección Nacional de Islandia en un partido amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Corregidora en Querétaro.

El duelo promete emoción y servirá para Javier Aguirre como una práctica importante previo al Mundial 2026

