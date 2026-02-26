México vs Islandia EN VIVO: este es el once inicial que presenta Javier Aguirre

El duelo promete emoción y servirá para Javier Aguirre como una práctica importante previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol se enfrentará a la Selección Nacional de Islandia en un partido amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Corregidora en Querétaro.

México se enfrentará a la selección de Islandia este miércoles 25 de febrero en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Corregidora de Querétaro como parte de los juegos amistosos que tiene preparados el cuadro de J avier Aguirre previo al debut en el Mundial 2026 .

El partido entre México e Islandia , programado para hoy miércoles 25 de febrero en el Estadio de la Corregidora de Querétaro reunirá a cerca de 35 mil personas , con el boletaje prácticamente agotado.

Los jugadores de la Selección Mexicana ya se encuentran en el Estadio Corregidora

