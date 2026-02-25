México Deportes

México vs Islandia: refuerzan seguridad en el Estadio Corregidora

El duelo entre México e Islandia en Querétaro contará con un fuerte dispositivo policial tras recientes hechos violentos en el país

El Estadio Corregidora alistó operativo
El Estadio Corregidora alistó operativo para el encuentro de México. REUTERS/Aris Martinez

El partido entre México e Islandia, programado para hoy miércoles 25 de febrero en el Estadio de la Corregidora de Querétaro reunirá a cerca de 35 mil personas, con el boletaje prácticamente agotado.

Sin embargo, contará con la presencia de un operativo especial tras recientes hechos de violencia en otros estados del país.

La implementación de 6 anillos de seguridad en torno al Estadio Corregidora marca un precedente en la protección de eventos deportivos internacionales en Querétaro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, encabezada por Iován Elías Pérez Hernández, coordinó un dispositivo orientado a resguardar tanto a las selecciones como a los asistentes y a mantener la continuidad en las actividades cotidianas de la zona metropolitana.

Tecnología y blindaje en el Estadio Corregidora

El operativo arrancó a las 11:00 horas del miércoles, con la instalación del primer filtro de vigilancia en los límites de Querétaro.

Este primer anillo se extiende hacia los accesos carreteros y puntos de frontera con Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y Estado de México, estableciendo un cerco preventivo que antecede la llegada de los aficionados.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el esquema contempla 6 niveles:

  • Fronteras estatales
  • Vialidades y colonias aledañas
  • Periferia del inmueble
  • Accesos inmediatos
  • zonas internas
  • El terreno de juego

La estrategia está respaldada por miles de cámaras conectadas al sistema estatal de videovigilancia RINO, que cuenta con mantenimiento programado para garantizar su funcionamiento durante todo el evento.

Personal especializado en inteligencia y análisis de campo refuerza la supervisión digital para anticipar incidentes y actuar con rapidez ante cualquier eventualidad.

El Gobierno de Querétaro se
El Gobierno de Querétaro se dice estar listo para el amistoso internacional (X/ @LigaBBVAMX)

A pesar del contexto nacional, marcado por hechos violentos recientes, el diseño de seguridad en el Estadio Corregidora se mantuvo conforme a los lineamientos habituales. Pérez Hernández puntualizó:

El operativo va a ser en las condiciones que ustedes conocen, creo que han salido de buena forma”. La coordinación entre fuerzas federales, municipales y las Fuerzas Armadas continúa integrada a los planes operativos.

El despliegue contempla vigilancia permanente antes, durante y después del encuentro. Los filtros cubren desde los accesos iniciales hasta la salida del público, fusionando medidas preventivas y capacidad de reacción inmediata.

En respuesta al clima de violencia nacional, se descartó ajustes de último momento en la ejecución del operativo. Pérez Hernández remarcó la importancia de las herramientas digitales dentro de la estrategia de seguridad para este evento.

El gobernador del estado manifestó respaldo a las Fuerzas Armadas y expresó solidaridad tras la reciente pérdida de elementos de seguridad, asegurando que existen condiciones para organizar eventos masivos en Querétaro.

Respecto a la posibilidad de que la entidad sea sede alterna por la situación de seguridad en Guadalajara, indicó que la decisión corresponde a las autoridades competentes y envió un mensaje de apoyo a Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco.

La Selección Mexicana recibe a
La Selección Mexicana recibe a Islandia REUTERS/Aris Martinez

