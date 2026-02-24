Estos son todos los estadios de México en los que Cruz Azul ha derrotado a Chivas

Cruz Azul derrotó a Chivas el pasado fin de semana en el Estadio Cuauhtémoc (X@CruzAzul)

Cruz Azul derrotó a Chivas en Estadio Cuauhtémoc el pasado fin de semana en lo que fue la jornada número 7 del Clausura 2026. La Máquina se impuso gracias a las anotaciones de Gabriel “Toro” Fernández y Charly Rodríguez, quien se convirtió en el héroe tras anotar en los últimos minutos de juego.

Por parte de los Rojiblancos, Ángel Sepúlveda fue quien descontó y aplicó la famosa “Ley del ex”. Con este resultado, el conjunto tapatío perdió el invicto que llevaba en el torneo en 6 fechas disputadas.

Estadios donde Cruz Azul ha derrotado a Chivas

Con la reciente victoria de Cruz Azul sobre Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, el club cementero alcanzó una marca notable en su historial frente al conjunto de Guadalajara. El triunfo no solo significó tres puntos más en el torneo, sino que también consolidó una tendencia: Cruz Azul ha superado a Chivas en ocho estadios distintos a lo largo de su historia.

El dato cobra relevancia considerando la diversidad de escenarios donde La Máquina ha logrado imponerse. Entre estos, destacan recintos emblemáticos del fútbol mexicano como el Estadio Azteca y el Jalisco, así como plazas de largo recorrido en el fútbol nacional, como el Corregidora de Querétaro y el Olímpico de Ciudad de los Deportes, antigua casa azul.

Charly Rodríguez anotó el gol del triunfo para Cruz Azul en el partido ante Chivas (X@CruzAzul)

La lista de inmuebles donde Cruz Azul ha derrotado a Chivas se completa con el Estadio Akron, actual sede rojiblanca, el Estadio Ciudad Universitaria en la capital del país, además del propio Cuauhtémoc, que se sumó recientemente a la serie.

10 de diciembre

Azteca

Jalisco

Corregidora

Olímpico (Ciudad de los Deportes)

Akron

Ciudad Universitaria

Cuauhtémoc

Cruz Azul y Chivas: dos máximos candidatos al título

El liderato de Chivas responde a una combinación de disciplina estratégica y contundencia en momentos clave de los partidos. Por su parte, Cruz Azul ha destacado por su capacidad de adaptación y por plantear encuentros vistosos, lo que se ha traducido en triunfos ante rivales de peso.

Ambos conjuntos figuran como favoritos para llegar a la final y disputar el título, respaldados por su historial reciente y por la calidad de sus plantillas. El desempeño mostrado hasta el momento los confirma como referentes en la presente edición de la Liga MX.

¿Cuál es el siguiente partido de la Máquina y el Rebaño Sagrado?

El próximo fin de semana marcará un momento clave para el equipo de la Noria, que se enfrentará a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, el sábado 28 de febrero. Los cementeros llegan a este encuentro con el objetivo de alcanzar el liderato del torneo, aunque el desafío será considerable debido a la fortaleza de los regiomontanos jugando en casa.

Mientras tanto, Gabriel Milito y su plantel también tendrán actividad fuera de casa. Ellos visitarán al bicampeón del futbol mexicano, Toluca, en el Estadio Nemesio Diez, el mismo sábado 28 de febrero.