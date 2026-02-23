El Chiringuito expresa su solidaridad con México por el caso de El Mencho

La noticia del abatimiento al ex líder del Narcotráfico en Jalisco despertó el interés del mundo, debido a que en unos meses el estado será sede del Mundial 2026. (Difusión)

En la emisión nocturna de este domingo 22 de febrero de 2026, Josep Pedrerol, presentador del exitoso programa deportivo El Chiringuito de Jugones, reservó un momento para expresar su solidaridad con el pueblo de México.

España manda mensaje a México

Josep Prederol se solidarizó con lo que está pasando en México. (Alejandro Rios - Infobae)

El comunicador catalán subrayó la complicada situación de seguridad que vive el país, tras los recientes operativos que culminaron con la muerte del narcotraficante conocido como ‘El Mencho’.

”La situación está siendo muy complicada en vuestro país, desde aquí nuestro abrazo a México”, mencionó Pedrerol ante las cámaras, haciendo eco de la preocupación internacional por los eventos ocurridos en las últimas horas.

Cabe mencionar que uno de los juegos programados para el Mundial 2026 en Guadalajara es el encuentro que se llevará a cabo entre España y Uruguay, por lo cual la noticia ha causado el interés de los medios en el país ibérico.

Preocupación en el entorno deportivo por lo sucedido en México

La FIFA aún no se ha manifestado sobre lo ocurrido en Jalisco. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Los hechos ocurridos por el abatimiento del ex líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación han despertado el interés no solamente dentro de México, sino también del mundo, debido a que el estado es una de las sedes anfitrionas para el Mundial 2026.

Las redes sociales se han inundando en las últimas horas con debates sobre la viabilidad de llevar a cabo el magno evento en México, especialmente Guadalajara, una de las ciudades sede para la próxima Copa del Mundo.

Aún sin pronunciamiento oficial de la FIFA, hay preocupación por saber si se llevará a cabo el repechaje intercontinental en territorio tapatío, ya que los partidos están programados para llevarse a cabo dentro de un mes en el Estadio Akron.

Mientras tanto, la repesca y el Mundial 2026 siguen en pie pese a lo ocurrido en las últimas horas.

Qué pasó con el caso de El Mencho

El humo sale de vehículos en llamas en medio de una ola de violencia, con vehículos incendiados y hombres armados bloqueando carreteras en más de media docena de estados. (@morelifediares via Instagram/Youtube/via REUTERS)

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara.

Tras la confirmación de la muerte de “El Mencho”, Jalisco activó el Código Rojo, su máximo nivel de alerta en los protocolos de seguridad. Esta medida permite la movilización inmediata de los gobiernos federales, estatales y municipales para enfrentar riesgos inminentes.

Desde la mañana de ese día, se reportaron múltiples narcobloqueos en carreteras de Guadalajara y municipios cercanos, con vehículos incendiados.

Como consecuencia, se suspendió temporalmente el servicio de transporte público, incluyendo el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

La situación generó tensión en diversos estados de la República Mexicana, donde algunos partidos, clases y actividades fueron suspendidas tras lo ocurrido.