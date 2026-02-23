David Faitelson señala que México en un país en “guerra” y pone en duda  el Mundial 2026 en Guadalajara

Para el periodista es importante tomar las críticas de los fans en vez de quejarse de ellos. (Especial)

David Faitelson reaccionó al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” y cuestionó la participación de Guadalajara, Jalisco en la Copa del Mundo 2026 que tendrá como sede México, Estados Unidos y Canadá.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cayó la madrugada del domingo 22 de febrero tras un fuerte operativo de realizado por el ejercito mexicano con apoyo de autoridades estadounidenses en el municipio de Tapalpa, un lugar serrano a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Guadalajara.

David Faitelson señala que México es un país en guerra tras muerte de “El Mencho”

David Faitelson publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una crítica directa hacia la organización del Mundial 2026 en México, luego del abatimiento de Nemesio Oseguera. Faitelson señaló que México podría convertirse en el primer país en “guerra” que organiza un evento deportivo de esta magnitud, cuestionando la capacidad del país para garantizar la seguridad en un contexto marcado por la violencia criminal.

“México podría ser el primer país en guerra (las cosas hay que decirlas como son) que organiza un evento masivo como un Mundial de Futbol. La realidad fue siempre la misma: México, como país, no estaba preparado para ser sede de un evento mundial masivo del deporte. No podemos tapar el sol con un dedo. Estamos en medio de una guerra”, escribió el periodista.

La publicación generó un intenso debate en redes sociales, con usuarios que acusaron a Faitelson de exagerar la situación, mientras otros compartieron la preocupación por la ola de violencia registrada tras la muerte de “El Mencho”. (Captura de pantalla)

Cabe señalar que este suceso provocó bloqueos carreteros y suspensión de partidos de futbol en Jalisco y otras entidades, reavivando el debate sobre las condiciones de seguridad rumbo al Mundial y la reacción de las autoridades y la FIFA ante el panorama de inseguridad en el país

¿Qué pasará con el Mundial 2026 en México?

La FIFA aún no ha emitido una comunicación oficial sobre la situación, y se espera que en los próximos días la organización emita una respuesta formal.

El Estadio Akron, ubicado en Guadalajara, está programado para ser la sede de cuatro partidos durante la Copa Mundial 2026. Esta designación convierte al recinto en uno de los escenarios clave para el torneo internacional, lo que genera atención sobre cualquier acontecimiento que pueda afectar su operatividad.

FIFA dio a conocer las fechas y horarios de los partidos que se disputarán en el Estadio Akron. Crédito: Especial

¿Qué partidos habrá en el Estadio Akron de Guadalajara?

Los partidos que albergará el Akron serán el de Corea vs ganador del repechaje entre (República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda), México vs Corea, Colombia vs ganador de ( Congo/Jamaica/Nueva Caledonia) y Uruguay vs España.

Jueves, 11 de junio de 2026 Partido 2 – República de Corea vs República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda – Grupo A - Estadio Guadalajara

Jueves, 18 de junio de 2026 Partido 28 – México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara

Martes, 23 de junio de 2026 Partido 48 – Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia - Grupo K - Estadio Guadalajara

Viernes, 26 de junio de 2026 Partido 66 – Uruguay vs España - Grupo H - Estadio Guadalajara