México Deportes

David Faitelson señala que México en un país en “guerra” y pone en duda  el Mundial 2026 en Guadalajara

El periodista también destacó que la seguridad es más importante que el futbol

Guardar
Para el periodista es importante
Para el periodista es importante tomar las críticas de los fans en vez de quejarse de ellos. (Especial)

David Faitelson reaccionó al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” y cuestionó la participación de Guadalajara, Jalisco en la Copa del Mundo 2026 que tendrá como sede México, Estados Unidos y Canadá.

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cayó la madrugada del domingo 22 de febrero tras un fuerte operativo de realizado por el ejercito mexicano con apoyo de autoridades estadounidenses en el municipio de Tapalpa, un lugar serrano a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Guadalajara.

David Faitelson señala que México es un país en guerra tras muerte de “El Mencho”

David Faitelson publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una crítica directa hacia la organización del Mundial 2026 en México, luego del abatimiento de Nemesio Oseguera. Faitelson señaló que México podría convertirse en el primer país en “guerra” que organiza un evento deportivo de esta magnitud, cuestionando la capacidad del país para garantizar la seguridad en un contexto marcado por la violencia criminal.

“México podría ser el primer país en guerra (las cosas hay que decirlas como son) que organiza un evento masivo como un Mundial de Futbol. La realidad fue siempre la misma: México, como país, no estaba preparado para ser sede de un evento mundial masivo del deporte. No podemos tapar el sol con un dedo. Estamos en medio de una guerra”, escribió el periodista.

La publicación generó un intenso debate en redes sociales, con usuarios que acusaron a Faitelson de exagerar la situación, mientras otros compartieron la preocupación por la ola de violencia registrada tras la muerte de “El Mencho”.

La publicación generó un intenso
La publicación generó un intenso debate en redes sociales, con usuarios que acusaron a Faitelson de exagerar la situación, mientras otros compartieron la preocupación por la ola de violencia registrada tras la muerte de “El Mencho”. (Captura de pantalla)

Cabe señalar que este suceso provocó bloqueos carreteros y suspensión de partidos de futbol en Jalisco y otras entidades, reavivando el debate sobre las condiciones de seguridad rumbo al Mundial y la reacción de las autoridades y la FIFA ante el panorama de inseguridad en el país

¿Qué pasará con el Mundial 2026 en México?

La FIFA aún no ha emitido una comunicación oficial sobre la situación, y se espera que en los próximos días la organización emita una respuesta formal.

El Estadio Akron, ubicado en Guadalajara, está programado para ser la sede de cuatro partidos durante la Copa Mundial 2026. Esta designación convierte al recinto en uno de los escenarios clave para el torneo internacional, lo que genera atención sobre cualquier acontecimiento que pueda afectar su operatividad.

FIFA dio a conocer las
FIFA dio a conocer las fechas y horarios de los partidos que se disputarán en el Estadio Akron. Crédito: Especial

¿Qué partidos habrá en el Estadio Akron de Guadalajara?

Los partidos que albergará el Akron serán el de Corea vs ganador del repechaje entre (República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda), México vs Corea, Colombia vs ganador de ( Congo/Jamaica/Nueva Caledonia) y Uruguay vs España.

  • Jueves, 11 de junio de 2026 Partido 2 – República de Corea vs República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda – Grupo A - Estadio Guadalajara
  • Jueves, 18 de junio de 2026 Partido 28 – México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
  • Martes, 23 de junio de 2026 Partido 48 – Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia - Grupo K - Estadio Guadalajara
  • Viernes, 26 de junio de 2026 Partido 66 – Uruguay vs España - Grupo H - Estadio Guadalajara

Temas Relacionados

David FaitelsonEl MenchoNemesio Oseguera CervantesGuadalajara, JaliscoCopa del Mundo 2026Mundial 2026CJNGNarco en MéxicoPolítica Mexicanaseguridadmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Renata Zarazúa se enfrentará a Sloane Stephens en la primera ronda del Mérida Open

La mexicana sueña con tener un gran torneo en casa y reflejar el gran año que tuvo en 2025, donde sorprendió a Madison Keys

Renata Zarazúa se enfrentará a

SSP de Aguascalientes aclara que no hubo disparos en Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil

El partido Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil fue suspendido por unos minutos ante rumores de detonaciones en el Estadio Victoria

SSP de Aguascalientes aclara que

Selección Mexicana arriba a Querétaro en medio de la crisis de seguridad por el abatimiento del Mencho

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha emitido alguna postura sobre la posible cancelación del amistoso contra Islandia en La Corregidora

Selección Mexicana arriba a Querétaro

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

El juego fue suspendido por varios minutos y se detuvo la transmisión, hasta el momento la Liga MX Femenil no ha emitido alguna postura

Pánico en el Necaxa vs

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Las japonesas reconocieron el peso histórico del recinto del CMLL y aseguraron que buscan marcar una nueva etapa en el intercambio entre México y Japón

Maika, Starlight Kid y Mei
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Qué pasará con los restos

¿Qué pasará con los restos de El Mencho? Omar García Harfuch confirma la identidad del cuerpo y revela su futuro

Elon Musk, sin palabras ante ola de violencia por abatimiento de “El Mencho”

Pareja sentimental de El Mencho fue clave para su captura: Defensa informa la cronología del operativo contra el líder del CJNG

El escalofriante último audio que se viralizó de El Mencho amenazando a un policía: “Te voy a matar si no te relajas, guey”

SRE informa que ha mantenido contacto con el cuerpo diplomático de otras embajadas en México tras muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Kunno defiende a Ángela Aguilar

Kunno defiende a Ángela Aguilar y revela lo orgulloso que está de su amistad en La Casa de los Famosos

Luisito Comunica reacciona a la jornada de violencia en México: “Estoy con el corazón roto”

Estalla fuerte discusión entre Eduardo Antonio ‘El Divo’ y Kunno en La Casa de los Famosos

Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

Christian Nodal da mensaje ante violencia en Jalisco por captura de ‘El Mencho’: “Me duele el alma”

DEPORTES

Renata Zarazúa se enfrentará a

Renata Zarazúa se enfrentará a Sloane Stephens en la primera ronda del Mérida Open

SSP de Aguascalientes aclara que no hubo disparos en Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil

Selección Mexicana arriba a Querétaro en medio de la crisis de seguridad por el abatimiento del Mencho

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México