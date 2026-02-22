México Deportes

Cómo le ha ido a México en cada edición del Clásico Mundial de Beisbol

Este ha sido el historial de participaciones de la selección mexicana dentro del máximo torneo de selecciones en el rey de los deportes

Guardar
Este ha sido el historial
Este ha sido el historial de participaciones de la selección mexicana dentro del máximo torneo de selecciones en el rey de los deportes. (@MexicoBeis)

El escenario está listo para el debut de México en el Clásico Mundial de Beisbol, donde la escuadra tricolor ha cosechado buenos resultados en ediciones recientes pero la meta principal es conquistar el campeonato.

Por ello, la escuadra dirigida por Benjamín Gil se alista con todo para hacer historia en esta edición, combinando peloteros de experiencia en Grandes Ligas con promesas emergentes.

Participación de México en cada edición

México viene de la mejor
México viene de la mejor actuación en toda su historia al terminar con la tercera posición en 2023. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Desde la primera edición del Clásico Mundial de Béisbol en 2006, México no ha faltado a ninguna cita, sumando actuaciones memorables que han marcado su evolución en el escenario internacional.

A continuación, un repaso por el desempeño de la escuadra tricolor en cada participación dentro del torneo:

2006

El Clásico Mundial de Béisbol fue testigo de uno de los triunfos más importantes en la historia del béisbol mexicano, ya que el cuadro tricolor logró vencer a los Estados Unidos en la segunda ronda del certamen por una pizarra de 2-1.

Durante su primera edición, el formato se diseñó en tres etapas para determinar al campeón mundial:

  1. La Fase 1 congregó a 16 selecciones en cuatro grupos (A, B, C y D), con los dos primeros de cada grupo avanzando a la segunda ronda.
  2. Posteriormente, en la Fase 2, los ocho equipos restantes se dividieron en dos grupos (1 y 2); los dos mejores de cada uno obtuvieron el pase a las semifinales, quienes posteriormente se enfrentaron para avanzar a la final.

Al término de la primera ronda, México se impuso a Sudáfrica (10-4) y a Canadá (9-1), mientras que cayeron ante Estados Unidos por 0-2.

Estos resultados le permitieron al tricolor avanzar a la siguiente fase, donde se vieron nuevamente ante el seleccionado de las barras y las estrellas, a quienes vencieron en este segundo juego por 2-1.

Lamentablemente este triunfo histórico no fue suficiente para instalarse en semifinales tras caer ante Japón y Corea del Sur.

2009

El Foro Sol en la Ciudad de México fue la sede para los encuentros del grupo del tricolor en la fase preliminar de la competición.

Durante esta instancia, la selección mexicana perdió un juego ante Australia y ganó otro contra Sudáfrica, lo cual les permitió enfrentar nuevamente al cuadro océanico en un formato de repesca para acceder a la siguiente fase.

Lamentablemente en la etapa posterior, México cayó ante Corea del Sur y Cuba, lo cual les quitó la oportunidad de seguir avanzando en la competición.

2013

La selección mexicana contra la
La selección mexicana contra la hoja de maple en el Clásico Mundial de Beisbol 2023. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

A pesar de vencer a Estados Unidos en fase de grupos, México firmó una de sus peores actuaciones en el Clásico Mundial al finalizar en el último lugar del sector, el cual compartía con Canadá e Italia.

2017

La edición de 2017 se erige como una de las más dramáticas, polémicas y confusas en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, particularmente en el Grupo D donde competía México.

El tricolor enfrentó un desenlace agónico definido por criterios de desempate del reglamento, donde al final avanzaron Italia y Venezuela por registrar el menor promedio al dividir el total de carreras admitidas y el número de entradas concluidas a la defensiva.

México cayó en sus primeros dos encuentros ante Italia y Puerto Rico, mientras que en el último encuentro se impuso a Venezuela pero lamentablemente este resultado no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda.

En aquel entonces, el parque de los Charros de Jalisco fue la sede del polémico desenlace en ese sector.

2023

La mejor participación de México en la historia del Clásico Mundial de Béisbol ocurrió en 2023 con una generación de peloteros con experiencia en Grandes Ligas tanto en el bateo como en el cuerpo de lanzadores.

Después de caer en su primer juego ante Colombia, México sorprendió a Estados Unidos por una pizarra de 11-5 y partir de ahí sumaron una buena racha de triunfo imponiéndose a Gran Bretaña y Canadá.

Con estos resultados, el tricolor avanzó a los cuartos de final, donde vencieron a Puerto Rico en un juego cerrado por 5-4.

Finalmente, el cuadro de Benjamín Gil se quedó a una entrada de avanzar a la gran final pero una rally provocado por Japón en la novena entrada acabó con las esperanzas del equipo mexicano.

Temas Relacionados

Clásico Mundial de BeisbolHistorialSelección mexicanaBeisbolmexico-deportes

Más Noticias

Definido el rival de Rodrigo Pacheco para la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis

El tenista que fue revelación en la pasada edición del torneo en Acapulco tras vencer al australiano Aleksandar Vukic y clasificar a los cuartos de final

Definido el rival de Rodrigo

Sunderland vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez en la Premier League

El Lobo de Tepeji quiere darle los tres puntos a su equipo con una complicada visita en la Jornada 27

Sunderland vs Fulham: a qué

Los ‘therian’ del Tricolor: estos son los apodos de animales de futbolistas históricos

De “Conejo” a “Lobo”, la tradición de sobrenombres de los seleccionados cobra nuevo sentido en la era digital y desata debate entre aficionados

Los ‘therian’ del Tricolor: estos

Isaac del Toro se proclama como campeón del UAE Tour

El ciclista mexicano sigue haciendo historia y poniendo su nombre en lo más alto con un título para comenzar el 2026 a nivel internacional

Isaac del Toro se proclama

México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: rivales, calendario y figuras clave del roster

La Novena Mexicana comenzará su camino el 6 de marzo con la misión de superar la histórica participación de la edición pasada

México en el Clásico Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Grupo Codificado, agrupación

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Asesinan a balazos a joven motociclista de 17 años en Culiacán

Enfrentamiento entre agentes ministeriales y civiles armados deja tres agresores abatidos y dos detenidos

Atacan a balazos barbería de León, Guanajuato: reportan dos personas muertas y cuatro heridas

Sentencian a ex agentes federales por homicidio: afirmaron que detenido murió por una caída

ENTRETENIMIENTO

Quién es Grupo Codificado, agrupación

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno a un año de su muerte por su testamento y no dejar a su hija asegurada

Arremeten contra Jesse & Joy tras posponer concierto de último minuto en Querétaro

Shakira gratis en CDMX: objetos permitidos y prohibidos para ingresar al Zócalo

Filtran nombres de los participantes de Juego de Voces 2026, programa conducido por Angélica Vale

DEPORTES

Definido el rival de Rodrigo

Definido el rival de Rodrigo Pacheco para la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis

Sunderland vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez en la Premier League

Los ‘therian’ del Tricolor: estos son los apodos de animales de futbolistas históricos

Isaac del Toro se proclama como campeón del UAE Tour

México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: rivales, calendario y figuras clave del roster