Cómo llega Estados Unidos, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

El combinado estadounidense busca conseguir su segundo campeonato del mundo, luego de haber caído en la final de la edición pasada ante Japón

El combinado estadounidense busca conseguir su segundo campeonato del mundo, luego de haber caído en la final de la edición pasada ante Japón. (AP FotoMarta Lavandier)

A poco menos de un mes para el comienzo del Clásico Mundial de Béisbol, México se alista para hacer historia y repetir el tercer lugar conseguido hace tres años.

Sin embargo, el camino no será fácil, ya tendrán que medirse nuevamente en fase de grupos a un Estados Unidos que llega herido por la final perdida ante Japón en 2023.

Roster Estados Unidos

Corbin Carroll no podrá formar parte del torneo y su lugar será tomado por Roman Anthony. (AP Foto/Wilfredo Lee)

Después de caer ante México en fase de grupos y frente a los nipones en la final de la edición pasada, la selección estadounidense no puede permitirse otro fracaso en su deporte.

Por ello, han decidido convocar a los mejores jugadores disponibles tanto a nivel pitcheo como en el bateo, siendo sin duda el roster más completo de los equipos que asistirán al Clásico Mundial de Béisbol.

Estos son los peloteros que formarán parte de la plantilla de Estados Unidos:

Pitchers

  • David Bednar (New York Yankees)

• Matt Boyd (Chicago Cubs)

• Garrett Cleavinger (Tampa Bay Rays)

• Clay Holmes (New York Mets)

• James Griffin Jax (Tampa Bay Rays)

• Brad Keller (Philadelphia Phillies)

• Clayton Kershaw (Los Angeles Dodgers /Retiro)

• Nolan McLean (New York Mets)

• Mason Miller (San Diego Padres)

• Joe Ryan (Minnesota Twins)

• Paul Skenes (Pittsburgh Pirates)

• Tarik Skubal (Detroit Tigers)

• Gabe Speier (Seattle Mariners)

• Michael Wacha (Kansas City Royals)

• Logan Webb (San Francisco Giants)

• Garrett Whitlock (Boston Red Sox)

Catchers

• Cal Raleigh (Seattle Mariners)

• Will Smith (Los Angeles Dodgers)

Infielders

• Alex Bregman (Chicago Cubs)

• Paul Goldschmidt (New York Yankees)

• Bryce Harper (Philadelphia Phillies)

• Gunnar Henderson (Baltimore Orioles)

• Brice Turang (Milwaukee Brewers)

• Bobby Witt Jr (Kansas City Royals)

Outfielders

• Byron Buxton (Minnesota Twins)

• Roman Anthony (Boston Red Sox)

• Pete Crow-Armstrong (Chicago Cubs)

• Aaron Judge (New York Yankees)

Bateador designado

• Ernie Clement (Toronto Blue Jays)

• Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies)

Con estos peloteros, Estados Unidos busca recuperar el trono como el mejor equipo de béisbol en el mundo y reflejar dentro del diamante por qué tiene a la mejor liga del mundo.

Calendario Estados Unidos

Estados Unidos disputará sus encuentros en Houston. (AP Foto/Marta Lavandier)

Estados Unidos competirá en el Grupo B, con sede en Houston del 5 al 17 de marzo y este será su calendario completo de juegos:

Viernes 6 de marzo

  • Estados Unidos vs Brasil
  • 19:00 horas

Sábado 7 de marzo

  • Gran Bretaña vs Estados Unidos
  • 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

  • Descanso

Lunes 9 de marzo

  • México vs Estados Unidos
  • 19:00 horas

Martes 10 de marzo

  • Italia vs Estados Unidos
  • 19:00 horas

Historial de Estados Unidos en Clásicos Mundiales

Estados Unidos tiene un título del torneo, el cual consiguieron en 2017 ante Puerto Rico. (AP Foto/Wilfredo Lee)

Tomando en cuenta que el Clásico Mundial de Béisbol es relativamente nuevo y su primera edición se llevó a cabo en 2006, Estados Unidos solamente ha llegado a un par de finales en 2017 y 2023.

Su mejor actuación dentro del certamen ocurrió en 2017 cuando se impusieron a Puerto Rico en la gran final por pizarra de 8-0.

Sin embargo antes de ello, formó parte de la Copa Mundial de Béisbol (originalmente llamada la Serie Mundial Amateur) y ganó el torneo cuatro veces en 1973, 1974, 2007 y 2009.

Dentro del programa olímpico, Estados Unidos ha competido en cinco ocasiones llevándose la única medalla de oro en su historia en Sidney 2000 frente a Cuba.

