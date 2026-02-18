Televisora mexicana se suma a las transmisiones del Clásico Mundial de Béisbol

México busca repetir el tercer lugar obtenido hace tres año, luego de clasificar hasta las semifinales. (Reuters)

Después de que hace unos días se diera a conocer que TUDN transmitirá algunos encuentros del Clásico Mundial de Béisbol, esta semana se confirmó que ESPN también tiene los derechos del torneo.

Aunque aún no se detallan los juegos específicos que emitirán, algunos serán transmitidos por televisión de paga mientras que otros estarán disponibles en Disney+.

ESPN incrementa su oferta

El Clásico Mundial de Béisbol se suma a la cantidad de eventos que transmite ESPN. (Sam Navarro-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY)

La cadena televisora redobla esfuerzos para seguir llevando el mejor béisbol del mundo a Latinoamérica y Centroamérica.

A una oferta que ya contaba con las transmisiones de la MLB y la Liga Mexicana de Béisbol, el líder mundial en deportes sumó este año la Serie del Caribe y el Clásico Mundial, en un compromiso claro para acercar a los televidentes a disfrutar de lo mejor del diamante internacional.

Qué juegos transmitirá TUDN

Televisa Univisión transmitirá todos los encuentros de México. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

La primera cadena mexicana en anunciar que llevará la transmisión de algunos encuentros del Clásico Mundial de Béisbol fue Televisa Univisión, quienes dieron a conocer la noticia a través de un comunicado oficial.

En este mensaje se detallaron los juegos que formarán parte de la oferta televisiva del canal para disfrutar al máximo de la máxima justa del Rey de los deportes.

Los juegos que serán transmitidos a través de esta señal serán: todos los partidos de México en fase de grupos, una semifinal y la final del torneo por TV Abierta.

Cuándo es el Clásico Mundial de Béisbol

El evento se llevará a cabo en marzo antes del comienzo de la temporada en la MLB. (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

El Clásico Mundial de Béisbol se llevará a cabo del jueves 5 de marzo al martes 17 de marzo, donde la selección mexicana buscará refrendar el tercer lugar que consiguieron hace tres años.

Como en cada edición, el certamen se disputará en cuatro sedes distintas con un grupo asignado a cada una:

Grupo A (San Juan, Puerto Rico del 6 al 11 de marzo)

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

Colombia

Grupo B (Houston, Texas del 6 al 11 de marzo)

Estados Unidos

México

Italia

Gran Bretaña

Brasil

Grupo C (Tokio, Japón del 5 al 10 de marzo)

Japón

Australia

Corea del Sur

República Checa

China Taipéi

Grupo D (Miami, Florida del 6 al 11 de marzo)

Venezuela

República Dominicana

Israel

Nicaragua

Países Bajos

A la siguiente ronda clasifican los primeros dos lugares de cada grupo y la fase de cuartos de final se disputará en Houston y Miami del 13 al 14 de marzo.

Las semifinales están programadas para disputarse 19 y 20 de marzo, mientras que la gran final será el 21 de marzo. Ambas rondas se llevarán a cabo en Miami.