¿Cuál es la situación del Club Puebla ante su posible venta?

El futuro del Club Puebla es incierto. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Club Puebla se encuentra en una situación que involucra intereses deportivos, empresariales y políticos. La posibilidad de una venta de la franquicia, sumada a los rumores de una mudanza a Chihuahua, ha puesto en alerta tanto a la afición como a inversores nacionales y extranjeros.

El contexto actual revela que no solo está en juego la continuidad del equipo en la Angelópolis, sino también el papel que podría jugar en caso de una mudanza al norte del país.

Chihuahua podría quedarse con el club

El nombre de Rafael Espino de la Peña, ex senador, surge como uno de los principales promotores del traslado del Club Puebla a Chihuahua.

La operación va más allá del futbol; se perfila como parte de una plataforma que une intereses políticos y empresariales en la región.

Diversos actores han sido mencionados como posibles compradores. Por el lado internacional, Ignite Sports, fondo ligado al Real Valladolid, ha presentado una oferta que supera los 100 millones de dolares (cerca de 1.700 millones de pesos mexicanos).

Su objetivo es ingresar al mercado mexicano, tras haber considerado previamente al León, pero ahora centrando su atención en Puebla por las condiciones de negociación y el atractivo de la plaza.

En el ámbito local, destaca el interés de José Miguel Bejos, dueño de los Pericos de Puebla de beisbol.

Su perfil de empresario con experiencia en gestión deportiva y su arraigo en el entorno económico y social poblano le otorgan una posición privilegiada para defender la continuidad del club en la ciudad.

El empresario podría influir en el tema de la compra del Club Puebla (Cuartoscuro)

Retos legales para el Club Puebla

El proceso de venta enfrenta obstáculos significativos. Por un lado, Grupo Salinas, actual propietario, se encuentra bajo investigaciones fiscales y administrativas, lo que complica cualquier transacción y limita el flujo de inversiones.

Además, existen cuestiones pendientes sobre los derechos comerciales y de marca del club, elementos que podrían demorar o frenar cualquier acuerdo.

Especialistas consultados por el periodista Pepe Hanan subrayan la importancia de la transparencia en la documentación y la situación patrimonial del club para cualquier potencial comprador, ya sea nacional o extranjero.

En el plano deportivo, el Club Puebla arrastra un bajo rendimiento en la tabla de cocientes de la Liga MX, lo que podría traducirse en una sanción económica para la nueva administración.

El conjunto poblano estaría cerca de pagar multa por el tema del cociente. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este escenario obliga a realizar inversiones inmediatas en la plantilla y la estructura deportiva, con el objetivo de revertir la tendencia negativa y restablecer la credibilidad del proyecto.

Por ahora, tanto la directiva como la Liga MX mantienen silencio sobre el futuro inmediato del club.

La definición sobre la posible mudanza o permanencia en Puebla dependerá de las negociaciones que se desarrollen en las próximas semanas, en un entorno donde el capital internacional y los intereses locales mantienen la disputa por el control y la identidad del equipo.