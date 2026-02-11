México Deportes

Estadio Cuauhtémoc de Puebla queda fuera del Mundial 2026: no será sede de entrenamiento para selecciones

Puebla reorienta esfuerzos hacia recorridos culturales en ciudades cercanas y eventos especiales para aprovechar la llegada de visitantes extranjeros

El Estadio Cuauhtémoc no será
El Estadio Cuauhtémoc no será sede de entrenamientos de selecciones para el Mundial 2026 (IG/ /@clubpuebla)

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla no fue seleccionado como sede de entrenamiento, las selecciones que habrían podido alojarse en la capital poblana optaron por otras instalaciones ubicadas en Hidalgo y Jalisco, en consecuencia, la casa del club Puebla se quedó sin actividad para la Copa Mundial 2026.

A pesar de la inversión y los esfuerzos realizados por el gobierno del estado, no lograron que alguna selección se interese por las instalaciones y convertirlas en sus sedes de entrenamiento, así lo confirmó José Luis García Parra, coordinador del Gabinete Estatal de Puebla.

Durante un encuentro reciente con la prensa explicó que el Cuauhtémoc no recibirá visitas de selecciones mundialistas durante el torneo de la FIFA. Desde el comienzo del proceso de evaluación, las autoridades estatales y de La Franja destinaron cinco millones de pesos para la remodelación del campo y el sistema de drenaje, con el objetivo de cumplir todos los requisitos técnicos y logísticos establecidos para abril por la empresa responsable del análisis de sedes.

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla
El Estadio Cuauhtémoc de Puebla no fue seleccionado como sede de entrenamiento (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sin embargo, José Luis García Parra explicó que representantes de las selecciones de Corea del Sur y Sudáfrica visitaron el Estadio Cuauhtémoc para revisar aspectos como el estado del campo, los accesos, rutas de traslado, medidas de seguridad y posibilidades de hospedaje cercanas al recinto. A pesar de estas evaluaciones, ninguna de las dos delegaciones eligió el estadio como base para sus preparativos rumbo al torneo.

Gobierno de Puebla invirtió millones para ser sede de entrenamientos durante el Mundial 2026

“En noviembre se tomó la decisión de hacer una inversión extraordinaria que no estaba contemplada en el presupuesto del año 2025, y que hablando con la directiva del Club Puebla, hicimos una ruta de trabajo, una ruta crítica, que como lo mencioné en una rueda de prensa anterior, el objetivo era que el campo estuviera en condiciones para el mes de abril, que era lo que estaba y todos estos trabajos comprometiéndose”, explicó el coordinador del Gabinete Estatal.

El funcionario señaló que el gobierno estatal agotó todas las acciones necesarias para que Puebla fuera considerada como opción competitiva. Entre los elementos ofertados figuraron la oferta hotelera, la cercanía con la Ciudad de México y una variedad de servicios para equipos internacionales.

Gobierno de Puebla invirtió millones
Gobierno de Puebla invirtió millones para ser sede de entrenamientos durante el Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sin embargo, García Parra precisó que la decisión final correspondió a instancias ajenas a las autoridades locales. “La decisión final dependió de instancias externas, ajenas a las autoridades locales”, puntualizó.

Ante la exclusión del Estadio Cuauhtémoc como sede de entrenamiento, Puebla orientará sus esfuerzos hacia la promoción turística durante el Mundial 2026. El propio coordinador informó que, para quienes asistan a partidos en el Estadio Azteca, ya se han definido cinco rutas turísticas clave: la Reserva de la Biósfera, los Pueblos Mágicos y BioCafé en Huauchinango y Xicotepec, la zona arqueológica de Cantona, el Centro Histórico de Puebla y el Pueblo Mágico de Atlixco.

García Parra subrayó que el estado busca aprovechar la proyección internacional del torneo para fortalecer la infraestructura deportiva y posicionar a Puebla como referente en la organización de eventos de alto nivel.

Además, el funcionario adelantó que, coincidiendo con la Copa del Mundo, se pondrán en marcha diversas actividades deportivas y culturales para la población local, cuyos detalles serán difundidos en futuras convocatorias oficiales.

