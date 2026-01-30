Liga MX confirma mantenimiento del Estadio Cuauhtémoc: estas son las mejoras a la cancha

Soccer Football - Liga MX - Puebla v Guadalajara - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - September 26, 2025 General view inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Luego las críticas que recibió la cancha del Estadio Cuauhtémoc por las condiciones en las que se encontraba al inicio del Clausura 2026, la Liga MX reportó avances en el proceso de mantenimiento de la cancha del recinto de Puebla, con el objetivo de asegurar que el recinto se mantenga en óptimas condiciones de cara al Mundial 2026.

A través de un comunicado dieron a conocer los avances en el mantenimiento y modernización de las instalaciones, pues la casa de La Franja aspira a ser sede mundialista de alguna de las selecciones que jueguen en el país.

Según el organismo, al finalizar el Torneo Apertura 2025, el Club Puebla realizó una renovación integral del terreno de juego, permitiendo que la ciudad pueda fungir como sede de entrenamiento para alguna de las 12 selecciones que visitarán México durante la justa mundialista.

Así avanza el mantenimiento a la cancha del Estadio Cuauhtémoc

Las labores de mantenimiento han requerido una coordinación entre la Liga MX, el Club Puebla y Cruz Azul, quienes han implementado un plan basado en prácticas especializadas para el cuidado de superficies deportivas. Entre las acciones destacan la restricción de entrenamientos, resiembra, riego controlado, aplicación de nutrientes, inserción de césped, oxigenación, retape con arena sílica y uso de fungicidas. Además, se lleva un registro diario con mediciones constantes para garantizar la estabilidad y calidad del césped.

El comunicado subraya que, aunque el proceso de mantenimiento continuará, la cancha ha mostrado mejoras, especialmente en las zonas con menor exposición solar. La LIGA BBVA MX reiteró su compromiso con la integridad de las y los jugadores y confía en que el césped del Estadio Cuauhtémoc alcanzará los niveles óptimos en el corto plazo.

Tras el Apertura 2025, se realizaron trabajos de renovación de la cancha y, antes del Clausura 2026, una revisión para cumplir con la normativa.

Por las particularidades de la renovación y el uso intensivo, se implementó un mantenimiento especializado para garantizar la estabilidad del terreno.

Aunque se requiere continuar con el mantenimiento, especialmente en zonas de baja exposición solar, la cancha ha mostrado mejoras importantes.

Los trabajos continuarán hasta alcanzar niveles óptimos.

La liga MX confirma permanencia de Cruz Azul como local en Puebla

La continuidad de Cruz Azul como local en el Estadio Cuauhtémoc está confirmada por la directiva de la Liga BBVA MX, a pesar de las inquietudes sobre el estado del césped. El recinto, ubicado en Puebla, experimenta una fase de rehabilitación y ha sido evaluado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en cumplimiento de los criterios técnicos de la FIFA, ya que se proyecta como sede de entrenamiento para la Copa Mundial 2026. Estas condiciones recientes han generado debate sobre la idoneidad del estadio tanto para el actual torneo Clausura 2026 como para su futura función internacional.

En fechas recientes, los jugadores han enfrentado irregularidades en el terreno de juego tras la más reciente remodelación del estadio. La integridad física de los futbolistas quedó expuesta luego de la lesión de una integrante del club Toluca Femenil, situación que encendió las alertas entre la afición y puso en entredicho la permanencia de Cruz Azul y Puebla FC como clubes anfitriones en este espacio.