Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

El director deportivo confirmó el interés mutuo entre Álvaro Fidalgo y la Selección Mexicana sumándolo a la prelista de 55 futbolistas monitoreados rumbo a la Copa del Mundo y posibles duelos ante Portugal y Bélgica

En la Federación Mexicana de Futbol han comenzado a considerar activamente a futbolistas naturalizados con experiencia internacional, abriendo nuevas opciones para fortalecer la plantilla de cara al Mundial 2026.

En este contexto, el caso de Fidalgo cobra especial relevancia por su trayectoria y las condiciones reglamentarias que hoy le permiten aspirar a un puesto en el equipo tricolor.

Por lo que al día de hoy, el mediocampista está a un paso de poder tener actividad con México rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Fidalgo será elegible en la Selección Mexicana

Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, confirmó que el mediocampista será elegible a partir de este mes de febrero de 2026, momento en que cumplirá los cinco años de residencia exigidos por la FIFA.

Este dato elimina cualquier obstáculo reglamentario, ya que Fidalgo nunca ha jugado partidos oficiales para la selección de España en ninguna categoría.

La Federación Mexicana de Futbol ha seguido de cerca tanto su rendimiento en el Club América como su actual desempeño en el Betis de LaLiga.

Según Davino, la decisión de incluirlo en la prelista de 55 jugadores obedece a tres razones principales:

“Hemos estado en contacto con él, primero porque es un jugador que ha tenido un gran rendimiento el tiempo que estuvo en América, segundo porque es mexicano y tercero porque ya FIFA autoriza después de cumplir el plazo, de poder jugar con México”, explicó.

Davino confirmó la elegibilidad de
Davino confirmó la elegibilidad de Fidalgo. REUTERS/Henry Romero

El seguimiento a Fidalgo se enmarca en una estrategia más amplia. La dirección técnica, encabezada por Javier Aguirre, mantiene una lista dinámica de futbolistas disponibles para cubrir cualquier eventualidad, especialmente por el incremento de lesiones en la antesala del Mundial 2026.

Por otra parte, la disposición de Fidalgo es total, lo que facilita la cooperación entre el jugador, la Federación y los clubes involucrados.

Esta apertura ha sido fundamental para que la Federación pueda contar con información médica y técnica actualizada sobre el jugador, reforzando la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El próximo compromiso relevante se celebrará ante Portugal en el Estadio Banorte, según confirmó Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación.

Sisniega afirmó: “El seguimiento nos indica que sí va a estar bien, en esa fecha estará, la tribuna y los espacios para el partido están listos, vamos a jugar, no hay plan b, no estamos viendo ningún escenario”.

Este partido será clave para probar variantes tácticas y analizar el rendimiento de los convocados.

De mantenerse el nivel mostrado, Fidalgo podría recibir su primer llamado oficial durante la Fecha FIFA de marzo, en los encuentros contra Portugal y Bélgica.

La Federación continúa reforzando la colaboración con los clubes de la Liga MX, lo que permite una mejor evaluación de los candidatos para el plantel definitivo.

