Camila Fernández publica fotografías desde el hospital en medio su participación en Juego de Voces 2026

Camila Fernández ha revelado detalles sobre su hospitalización de emergencia tras una cirugía de apendicitis. (Instagram: @camifdzoficial)

Camila Fernández reveló su hospitalización de emergencia tras una cirugía de apendicitis realizada recientemente.

La artista, hija de Alejandro Fernández, compartió imágenes desde el hospital en su cuenta de Instagram y detalló el motivo de su ingreso. En una de sus historias, la intérprete escribe: “Típico, un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”.

Por otra parte, la madre de la cantante, América Guinart, confirmó el diagnóstico y la intervención médica. En sus redes sociales, expresó: “Ya cuidando a mi bebé. Cirugía de apendicitis de emergencia”.

Camila Fernández comparte una imagen desde el hospital tras someterse a una cirugía de apendicitis de emergencia. (Instagram: @camifdzoficial)

La cirugía de apendicitis obligó a Camila Fernández a tomar reposo y ajustar sus compromisos profesionales y personales, pese a que actualmente compite junto a su hermano Alex Fernández en el programa Juego de voces.

Fotografías y mensajes tras la cirugía

La intérprete de “Todo, todo” utilizó Instagram para narrar el episodio a través de imágenes en la que aparece en una cama de hospital, con mensajes directos para sus seguidores.

En otra historia, la intérprete de regional mexicano compartió una imagen junto a su mamá, situación que alarmó a sus seguidores, pues el material se difundió horas después del diagnóstico y la intervención quirúrgica.

Camila Fernández, hospitalizada de emergencia tras una cirugía de apendicitis, comparte una imagen desde su cama junto a su madre mientras se recupera. (Instagram: @camifdzoficial)

De acuerdo con Fernandez, el malestar inició tras convivir con los integrantes de Río Roma en una comida. Todo parece indicar que el dolor se intensificó durante la noche y que el diagnóstico se confirmó poco después.

Juego de voces: el programa donde compite Camila Fernández

Actualmente, la cantante mexicana participa en la tercera temporada de Juego de voces 2026, programa de televisión que enfrenta a padres e hijos del medio musical. El formato consiste en competencias de interpretación y duetos familiares, con la presencia de figuras reconocidas de la música en México.

En la edición 2026, Camila Fernández compite en el un equipo distinto al de su hermano Alex Fernández, ambos hijos de Alejandro Fernández. La presencia de ambos en el reality amplifica el interés del público por la dinastía Fernández en la música nacional.

Camila Fernández participa en Juego de voces 2026 en un equipo distinto al de su hermano Alex Fernández, ambos hijos de Alejandro Fernández. (Instagram: @camifdzoficial)

Trayectoria de Camila Fernández

Camila Fernández nació el 30 de noviembre de 1997 en Guadalajara .

Su debut profesional ocurrió el 14 de septiembre de 2014, cuando interpreta “Hoy tengo ganas de ti” junto a su padre en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas .

En 2015 firmó contrato con Universal Music México el día que cumple 18 años.

Entre los momentos destacados de su trayectoria se encuentra la interpretación del Himno Nacional durante una pelea de Saúl ‘el Canelo’ Álvarez en septiembre de 2024.

Participó en proyectos como “We Love Disney (Latino)” y realiza diversas presentaciones en televisión.

Hoy en día, equilibra su vida profesional con la maternidad y la formación musical.