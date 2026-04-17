México

Kate del Castillo debuta en el FICG como directora con ‘Zumbido’, corto sobre violencia a las mujeres

La actriz mexicana da el salto a la dirección de cine con su primer cortometraje Zumbido, enfocado en la violencia contra las mujeres, estrenándolo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y preparando su versión en largometraje

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Kate del Castillo debuta como directora con el cortometraje Zumbido en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y aborda la violencia de género (Captura de pantalla)
Kate del Castillo debuta como directora con el cortometraje Zumbido en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y aborda la violencia de género (Captura de pantalla)

Kate del Castillo debutará como directora este sábado 18 de abril de 2026 con el cortometraje Zumbido dentro del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, una obra que busca crear conciencia sobre la violencia física y psicológica contra las mujeres y que, según los planes de la propia actriz, podría convertirse en un largometraje.

Del Castillo explora así una nueva faceta en su carrera profesional después de más de tres décadas como actriz.

‘Zumbido’ es la primera obra como directora de Kate del Castillo y aborda la violencia de género

Zumbido tiene una duración de 16 minutos y fue escrita y dirigida por Kate del Castillo. La obra cuenta con la participación de Ana Sofía Gática como protagonista, quien interpreta a Verónica, una actriz reconocida nacionalmente.

El elenco incluye también a Martín Barba, en el papel del agresor, y las actuaciones de Diana Bovio y Mauricio Isaac, según la página oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

El corto se se estrenará en el FICG

La trama narra la historia de Verónica, quien debe enfrentar en una entrevista televisiva el choque entre su imagen pública y un entorno privado marcado por el abuso. Durante el momento al aire, el personaje se enfrenta a un ataque de pánico y llega la decisión fundamental: “debe decidir si continúa representando la ilusión o rompe el ciclo delante de todos”.

La actriz rechaza que la historia sea autobiográfica y explica su objetivo

En declaraciones a El Universal, Kate del Castillo aclara que este corto no está basado en su vida personal, a pesar de que en el pasado ha hablado del maltrato físico y psicológico que sufrió durante su matrimonio con el exfutbolista Luis García.

La actriz explica: “Para mí era importante contar una historia que no es mi historia, sino la de muchísimas mujeres; entrevisté a muchas y entonces este es un corto de varias de ellas, pero puesta en una”.

La intérprete señala que, con este proyecto, busca “defender a las mujeres” víctimas de violencia y abrir espacios para que más voces se escuchen en relación con el problema.

La actriz presentará 'Zumbido' en festivales internacionales (efdstudiosmx)
La actriz presentará 'Zumbido' en festivales internacionales (efdstudiosmx)

Kate del Castillo planea llevar ‘Zumbido’ al formato de largometraje y anuncia gira internacional

La directora menciona que el siguiente paso será transformar Zumbido en un largometraje. Del Castillo afirma que “el guion ya está hecho” y que lo adaptó para este primer cortometraje. Anticipa también una gira internacional por diferentes festivales después de la presentación en Guadalajara, con el objetivo de alcanzar nuevos públicos y mantener vigente la discusión sobre la violencia de género a nivel global.

Con este primer trabajo detrás de cámaras, Kate del Castillo amplía su trayectoria y se posiciona como una creadora decidida a utilizar el cine para abordar problemas sociales como el abuso y el silencio que enfrentan miles de mujeres en México y el mundo.

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