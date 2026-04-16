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“México vibra”: todo lo que debes saber sobre la venta de boletos del festival previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

El festival “México Vibra” reunirá a grandes figuras de la música nacional en el Auditorio Nacional el 9 y 10 de junio, como parte de la agenda cultural previa al Mundial 2026

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Anuncian festival "México Vibra" previo al Mundial 2026 (X/ @MexicoCity26)
El festival "México Vibra" reunirá a grandes personalidades previo al Mundial 2026 (X/ @MexicoCity26)

La Ciudad de México se prepara para vivir una de las celebraciones culturales más importantes previas a la Copa Mundial 2026.

El festival “México Vibra” reunirá a grandes figuras de la música nacional en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de América Latina.

El evento promete un recorrido musical que proyectará al país como referente cultural global en el marco del Mundial.

El festival tendrá lugar los próximos 9 y 10 de junio a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional.

“México Vibra” contará con la participación de artistas como

  • Alejandro Fernández,
  • Lucero, Emmanuel,
  • Mijares,
  • Banda el Recodo,
  • Timbiriche,
  • Carla Morrison,
  • Carín León

Entre otros artistas más, quienes presentarán un recorrido sonoro desde 1930 hasta la actualidad, integrando géneros como bolero, balada romántica, regional mexicano, cumbia y pop.

Preventa, venta general y detalles de acceso

Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de Fanki, con preventa para tarjetas VISA los días 16 y 17 de abril y venta general a partir del 18 de abril.

Cada usuario podrá adquirir hasta seis boletos para cualquiera de las fechas. El espectáculo está dirigido a personas a partir de los tres años y tendrá una duración aproximada de dos horas.

El festival forma parte de la agenda cultural impulsada por Host City Ciudad de México rumbo al Mundial 2026, con la meta de consolidar a la capital como un epicentro de experiencias que celebren la diversidad cultural del país.

Carin León en el escenario, vistiendo un sombrero vaquero beige, chaqueta de gamuza marrón, camiseta clara y collar, con una barba oscura. Público desenfocado al fondo
Carin León será uno de los artistas estelares. (Carin Leon: Instagram)

Más eventos en CDMX rumbo al Mundial 2026

La Ciudad de México anunció la realización del FIFA Fan Festival en el Zócalo, un evento que podrá recibir hasta 2 millones 200 mil personas en total desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

El espacio recibirá un límite de hasta 55 mil personas de manera simultánea cada día por motivos de seguridad y control.

Los asistentes tendrán acceso a la transmisión gratuita de los partidos en una pantalla LED de 510 metros cuadrados, la mayor entre todas las sedes, acompañada de un sistema de audio de alta calidad.

Puntos destacados del Festival “México vibra” rumbo al Mundial y las acciones a tomar por parte del comité de la CDMX:

  • “México Vibra” se realizará el 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional, a las 20:30 horas.
  • Participan artistas como Alejandro Fernández, Lucero, Emmanuel, Mijares, Banda el Recodo, Timbiriche, Carla Morrison y Carín León.
  • Boletos disponibles en Fanki; preventa para tarjetas VISA el 16 y 17 de abril, venta general desde el 18 de abril.
  • Cada persona puede comprar hasta seis boletos y el evento es apto para mayores de tres años.

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