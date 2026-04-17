Emiliano Aguilar confirma que cobra al menos 40 mil pesos por entrevista si el reportero le cae mal

Emiliano Aguilar confirma que exige al menos 40 mil pesos por entrevista a periodistas o medios que no le resultan simpáticos (@emiliano.aguilar.t, Instagram)

Emiliano Aguilar confirma que cobra al menos 40 mil pesos por entrevista a quienes no le agradan dentro del medio, y defiende esta práctica como un filtro personal y profesional.

La postura del cantante desató debate sobre la relación que mantienen las celebridades mexicanas con los medios y los mecanismos que emplean para proteger su imagen pública.

El caso de Emiliano Aguilar evidencia que, aunque no todos los famosos en México lo hacen, él sí impone una cuota mínima de 40 mil pesos exclusivamente a periodistas o medios de comunicación que no le caen bien. En esos casos, utiliza el cobro como una barrera y un filtro, mientras que para quienes le agradan, la entrevista se concede sin costo alguno.

Razones de Emiliano Aguilar para cobrar por entrevistas

En medio de una polémica reciente, tras una serie de episodios tensos en un aeropuerto donde fue abordado insistentemente por reporteros, Emiliano Aguilar abordó el tema de manera directa:

Solamente quienes no le caen bien pagan la cuota; cuando el trato es cordial, Aguilar concede entrevistas sin ningún costo (Capturas de pantalla)

“Por mí, si no me caen bien, que paguen 40 mil pesos si quieren la entrevista”. Relató que quienes le simpatizan pueden entrevistarlo de manera gratuita, pero que cuando no quiere colaborar, les pone precio. “A las personas que me caen bien, a los medios que me caen bien, que son muy pocos, no les cobro nada, lo hago todo gratis”.

El propio intérprete detalló cómo toma la decisión y cómo fija la cantidad: “Pero a las personas que me caen mal, les pongo un número, yo les iba a decir 100 mil pesos, creo que les dije 40 o 60 mil, pero se los dije para que se fueran a la v*rga, porque no quería hacer la entrevista”.

De sus declaraciones se desprende que no existe una tarifa fija, sino que el monto obedece a su experiencia personal con cada medio. Las ocasiones en que decide fijar una cuota son casos aislados y dependen exclusivamente de a quién desea otorgar el acceso.

“Entonces eso es, yo no cobro por entrevistas si me caen bien”, dejando claro que sí contempla la posibilidad de cobrar por entrevista a los medios de comunicación que no son de su agrado.

Emiliano Aguilar asegura que prioriza las relaciones con reporteros y medios respetuosos por encima de cualquier interés económico (Jovani Pérez / Infobae M´xico)

Listado de criterios expuestos por Emiliano Aguilar sobre el cobro en entrevistas:

Solo cobra a quienes no le caen bien.

No hay una tarifa estándar; la cifra puede variar entre 40 mil y 100 mil pesos , según su ánimo.

, según su ánimo. Utiliza este método para evitar situaciones incómodas y conservar su integridad frente a medios que no respeta.

Con medios y personas que le resultan honestas, actúa sin cobrar

Su postura ante los medios de comunicación

En relación con su trato hacia la prensa, Emiliano Aguilar subrayó que prioriza las conversaciones con quienes considera respetuosos. “Prefiero tratar con gente que me respeta y eso lo valoro más que el dinero”, afirmó, dejando en claro que su enfoque no es estrictamente económico.

También enfatizó que su principal motivación consiste en mantener relaciones sanas con los medios; según él, su política no pretende ofender a nadie, sino establecer límites después de experiencias negativas. “No tengo problema en decir cuando no quiero dar entrevistas a ciertos medios”, puntualizó.

El rapero tiene una relación distante con la prensa

Para el cantante, este tipo de filtros no constituyen una animadversión gratuita, sino más bien una medida de autodefensa y una manera de proteger su espacio privado en la esfera pública.