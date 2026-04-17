Operación Enjambre: condenan por homicidio a expolicías del Edomex que fingieron linchamiento de una persona

Los sujetos sentenciados (FGJEM)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la sentencia de de 47 años de prisión en contra de seis personas, entre ellas individuos que se desempeñaban como policías, por su responsabilidad en el delito de homicidio.

El 16 de abril la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la sentencia en contra de Galdino Flavio Bautista López y Elvia Yoselin Bautista López, ambos civiles.

Aunque también fueron condenadas personas que se desempeñaban como agentes de la Policía Municipal de Ecatepec. Se trata de: Rafael Goribar Martínez, Vianey Anayeli Palafox Acuña, Gonzalo Valdés Galicia y Jesús Contreras.

Cabe destacar que de los sujetos mencionados, Rafael Goribar Martínez y Vianey Anayeli Palafox Acuña, los dos policías eran considerados objetivos prioritarios dentro de “Operación Enjambre”.

(@israellorenzana/X)

Quisieron hacer pasar el crimen como un linchamiento

Los hechos por los que fueron sentenciados sucedieron el 5 de octubre de 2024, cuando los entonces policías de Ecatepec, junto con otras personas, llegaron a un inmueble en la colonia Luis Donaldo Colosio, sitio donde supuestamente una mujer había indicado que al interior de dicho domicilio la tenía privada de la libertad un masculino, quien era su pareja sentimental.

Ante esta situación, las seis personas ahora condenadas golpearon al hombre y lo sometieron, además de que lo subieron a la fuerza a una patrulla para llevarlo al Ministerio Público bajo investigaciones de secuestro.

“La víctima perdió la vida como resultado de los golpes que presentó en tanto que los ahora sentenciados, con la finalidad de desviar las investigaciones, narraron que el fallecimiento había sido a consecuencia de un “linchamiento”, es parte del reporte de la Fiscalía del Edomex

Lo anterior derivó en averiguaciones que resultaron en la identificación de las seis personas referidas como participantes en el asesinato, lo que generó las órdenes de captura. Tras su detención los sujetos fueron llevados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Dos de los policías detenidos fuero identificados como objetivos prioritarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de la Operación Enjambre

Los registros de la FGJEM indican que las detenciones y sentencias en contra de las seis personas forman parte de la Operación Enjambre. Hasta el momento suman 15 condenas en contra de 20 personas.

La denominada Operación Enjambre tiene como objetivo identificar y detener a servidores públicos que favorezcan o participen en actividades delictivas de grupos criminales generadores de violencia.

Además de las labores en territorio mexicano ha sido puesta en marcha en otras entidades como Jalisco, estado donde fueron detenidos Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, así como los directores de Seguridad Pública, Catastro y Predial, y Obras Públicas del mismo ayuntamiento.