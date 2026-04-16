Los Ángeles Azules y Belinda llegarán al Estadio Ciudad de México para la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Belinda y Los Ángeles Azules podrían actuar en vivo tras el lanzamiento de su canción "Por Ella" para el Mundial 2026. (Foto: Infobae México: Joel Cano / Reuters)

La canción “Por Ella”, colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules, forma parte del álbum oficial del Mundial 2026 y se lanzará el 17 de abril a nivel mundial.

Según declaraciones de la agrupación a Hoy y Despierta América, el tema está pensado para presentarse en vivo durante la ceremonia inaugural, en el Estadio Ciudad de México, el 11 de junio.

La canción 'Por Ella' de Belinda y Los Ángeles Azules forma parte del álbum oficial del Mundial 2026 y se lanza el 17 de abril. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Los Ángeles Azules anuncian interpretación en vivo en el Estadio de México

En entrevista para el matutino de Televisa, integrantes de Los Ángeles Azules aseguraron que presentarán la canción completamente en vivo durante la inauguración del Mundial:

“¿Cuándo van a cantar la rola completamente en vivo? ¿Dónde la van a cantar completamente en vivo?,“ cuestionó Andrea Escalona, a lo que la agrupación respondió: ”En el Estadio de Ciudad México. El 11, el 11 de junio. En la inauguración".

La agrupación de Iztapalapa compartió que la invitación para formar parte del evento sorprendió al grupo: “La cumbia de Los Ángeles Azules está en todo el mundo y ahora con esta canción ‘Por Ella’ se va hacer una fiesta en el Estadip, va estar parcísimo”, dijo Elías Mejía Avante al noticiero Despierta.

Belinda y Los Ángeles Azules preparan una interpretación en vivo de 'Por Ella' para la ceremonia inaugural del Mundial en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio.

El líder de la agrupación explicó que el proyecto involucra una “fiesta en el Estadio” y reconoció el alcance internacional de presentarse ante millones de espectadores.

Sin embargo, la FIFA no ha confirmado oficialmente la presencia de los artistas en la ceremonia, pero el sencillo ya se perfila como parte fundamental de la identidad musical del torneo.

Belinda y Los Ángeles Azules: detalles de la colaboración

El tema “Por Ella” tiene como eje el trofeo de la Copa Mundial y, según Mejía Avante, refleja el esfuerzo de los futbolistas por alcanzar el campeonato en cada edición.

La colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules surgió como parte de un proyecto para compartir la música mexicana ante una audiencia internacional, según explicaron ambos artistas en sus redes sociales y entrevistas.

El sencillo estará disponible en servicios de streaming a partir del 17 de abril, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Además, forma parte del álbum oficial del Mundial, junto a otras colaboraciones como “Lighter”, interpretada por Jelly Roll y Carín León, producida por Cirkut.

Por otra parte, Mejía Avante expresó el entusiasmo de la agrupación ante el proyecto musical: “La propuesta nos tomó por sorpresa, no esperábamos participar en un evento de esta magnitud”.

El Mundial 2026 será la primera edición con tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Mundial 2026: datos clave y su identidad musical

El Mundial 2026 contará con características inéditas:

Será la primera edición con tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

El torneo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 .

La final está pactada para el New York New Jersey Stadium .

El álbum oficial reúne colaboraciones internacionales para reflejar la diversidad musical de América del Norte.

De acuerdo con un comunicado de la FIFA, el proyecto musical conecta a los países organizadores “a través de un sonido colaborativo, conectando fronteras y géneros y reflejando la energía cultural compartida de América del Norte y la pasión global por el futbol”.