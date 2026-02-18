México Deportes

México suma tres amistosos en su preparación rumbo al Mundial 2026: Ghana, Australia y Serbia

La agenda de la Selección Mexicana incluirá duelos confirmados ante Islandia, Portugal y Bélgica

El equipo de Javier Aguirre sumará ensayos frente a Ghana, Australia y Serbia, buscando afinar detalles y dar minutos clave a sus figuras antes del esperado debut mundialista ante Sudáfrica. (Ilustración: Jovani Peréz / Infobae México)

La Selección Mexicana dio un paso clave en su preparación rumbo al Mundial 2026 este 17 de febrero al anunciar tres nuevos partidos amistosos frente a Ghana, Australia y Serbia.

El calendario, presentado por la Federación Mexicana de Futbol, busca enfrentar al equipo de Javier Aguirre con estilos diversos y rivales de exigencia internacional, fortaleciendo así la ruta hacia el debut ante Sudáfrica el 11 de junio.

La Selección Mexicana confirmó partidos amistosos ante Ghana, Australia y Serbia como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. (X/ @miseleccionmx)

El plan de preparación contempla ocho encuentros en total, distribuidos entre distintas sedes nacionales y Estados Unidos, y una concentración que iniciará el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

Calendario de partidos y sedes

Los nuevos partidos confirmados ofrecen al Tri una última oportunidad de ajustar detalles tácticos y consolidar su plantilla antes de la justa mundialista:

  • México vs Ghana: 22 de mayo, sede en México por confirmar.
  • México vs Australia: 30 de mayo, Rose Bowl, Pasadena, California.
  • México vs Serbia: 4 de junio, sede en México por confirmar.

A estos encuentros se suman los ya pactados:

  • México vs Islandia: 25 de febrero, Querétaro.
  • México vs Portugal: 28 de marzo, Estadio Azteca.
  • México vs Bélgica: 31 de marzo, Chicago.
El amistoso contra Ghana se disputará el 22 de mayo en México, con sede aún por definir, ofreciendo un rival mundialista de alto nivel. (Foto: Jim Dedmon-USA TODAY Sports)

Con este calendario, la selección tendrá la oportunidad de enfrentar a rivales de distintas confederaciones, probar variantes y dar minutos a diferentes jugadores antes de definir la lista final para la Copa del Mundo.

Situación del plantel y ausencias relevantes

El cuerpo técnico, encabezado por Javier Aguirre, planea iniciar la concentración el 6 de mayo con jugadores de Liga MX y la integración progresiva de futbolistas que militan en Europa.

En el plano médico, hoy también se confirmó que Edson Álvarez fue operado del tobillo en Países Bajos y estará ausente para los partidos de marzo. En este sentido, la Federación espera que su rehabilitación permita sumarlo a la lista final para los últimos amistosos y el torneo.

La evolución de jugadores claves como Santiago Giménez y Edson Álvarez será evaluada antes de definir la lista final para la Copa del Mundo. (X/ @Santgimenez_)

La evolución de otros jugadores, como Santiago Giménez o César Huerta, también será monitoreada antes de definir el plantel definitivo.

Relevancia de los rivales y contexto de preparación

El cierre de la preparación con Ghana, Australia y Serbia responde a la necesidad de medir al equipo ante estilos y exigencias variadas:

  • Ghana y Australia: Selecciones mundialistas, con características físicas y tácticas parecidas a las de sus rivales en la fase de grupos.
  • Serbia: Equipo europeo con rigor táctico, aunque no logró clasificar al Mundial.
El calendario de 8 partidos que el Tri disputará antes del Mundial 2026 incluye el esperado encuentro contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. REUTERS/Pedro Nunes

El Tri cerró 2025 con una actuación regular y victorias ante Panamá y Bolivia. El siguiente compromiso será el 25 de febrero ante Islandia, seguido por el regreso de grandes figuras internacionales en el duelo ante Portugal en el Estadio Azteca.

De esta manera, con estos amistosos, la Selección Mexicana apunta a llegar bien preparada y con ritmo de competencia al arranque del Mundial 2026, fortaleciendo la confianza del plantel y del cuerpo técnico para afrontar el reto más grande del ciclo.

